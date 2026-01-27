Hurda teşviki son durum... Hurda Teşviki Yasası Meclis'e geldi mi, ne zaman geliyor?

Hurda Teşviki Yasası'nın Meclis'e ne zaman geleceği merak konusu... Ocak ayını geride bırakmak üzereyiz ve ÖTV'siz otomobil almak isteyenler konuyu yakından takip ediyor. Binlerce kişi her gün arama yaparken sıklıkla "Hurda Teşviki Yasası Meclis'e geldi mi, ne zaman geliyor" sorusu yöneltiliyor.

Hurda Teşviki Yasası son durum nedir?

27 Ocak 2026 Salı günü itibarıyla Hurda Teşvik Yasası hala Meclis'e gelmiş değil. Ocak ayı sona ermeden teklifin Meclis'te görüşülmesi bekleniyor.

Kasım 2024’te sunulan kanun teklifine göre, 25 yaş ve daha üstü araçları geri dönüşüme verenlerin, yerli üretim araçları satın alımında özel tüketim vergisinden muaf tutulması sağlanacak.