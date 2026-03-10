Hurda Teşviki Yasası çıkıyor mu, son durum nedir?
Hurda Teşviki Yasası uzun zamandır gündemde ve günler ilerledikçe araç alacaklar son durumu öğrenmeye çalışıyor. Öte yandan araç satacaklar da konuyu yakından takip ederken "Hurda Teşviki Yasası çıkıyor mu" sorusu ağır basıyor.
Hurda Teşviki Yasası'na ilişkin beklenti yeniden gündemin üst sıralarına çıktı. Otomotiv sektörünü yakından ilgilendiren düzenlemeyle ilgili gelişmeler hem araç almak isteyenler hem de elindeki eski aracı değerlendirmeyi planlayanlar tarafından dikkatle izleniyor. Meclis gündeminde olup olmadığı ve düzenlemenin hangi boyutta olduğu merak ediliyor.
Hurda Teşviki Yasası son durum nedir?
10 Mart 2026 Salı günü itibarıyla Hurda Teşvik Yasası hala Meclis'e gelmiş değil. Gözler mart ayına çevrilmiş durumda...
Kasım 2024’te sunulan kanun teklifine göre, 25 yaş ve daha üstü araçları geri dönüşüme verenlerin, yerli üretim araçları satın alımında özel tüketim vergisinden muaf tutulması sağlanacak.
Yasanın geçmesi durumunda alınabilecek araçlar şöyle:
Togg T10X
Toyota CH-R
Hyundai Bayon
Hyundai i20
Hyundai i10
Ford Tourneo Custom
Ford E-Transit
Ford Transit
Fiat Fiorino
Fiat Egea Cross
Fiat Egea Transporter