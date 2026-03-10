Hurda Teşviki Yasası çıkıyor mu, son durum nedir?

Hurda Teşviki Yasası'na ilişkin beklenti yeniden gündemin üst sıralarına çıktı. Otomotiv sektörünü yakından ilgilendiren düzenlemeyle ilgili gelişmeler hem araç almak isteyenler hem de elindeki eski aracı değerlendirmeyi planlayanlar tarafından dikkatle izleniyor. Meclis gündeminde olup olmadığı ve düzenlemenin hangi boyutta olduğu merak ediliyor.

Hurda Teşviki Yasası son durum nedir?

10 Mart 2026 Salı günü itibarıyla Hurda Teşvik Yasası hala Meclis'e gelmiş değil. Gözler mart ayına çevrilmiş durumda...

Kasım 2024’te sunulan kanun teklifine göre, 25 yaş ve daha üstü araçları geri dönüşüme verenlerin, yerli üretim araçları satın alımında özel tüketim vergisinden muaf tutulması sağlanacak.

Yasanın geçmesi durumunda alınabilecek araçlar şöyle:

Togg T10X

Toyota CH-R

Hyundai Bayon

Hyundai i20

Hyundai i10

Ford Tourneo Custom

Ford E-Transit

Ford Transit

Fiat Fiorino

Fiat Egea Cross

Fiat Egea Transporter