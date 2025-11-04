Hurda Teşviki Yasası gelecek mi, ne zaman çıkacak? Hurda Teşviki Yasası Meclis'e geldi mi, ne zaman gelecek?
81 ilde vatandaşlar Hurda Teşviki Yasası'nı bekliyor. Vatandaşlara güzel bir fırsat sunan hurda teşviki ile ilgili son durum merak edilirken her gün "Hurda Teşviki Yasası Meclis'e ne zaman gelecek" sorusu yöneltiliyor. İşte son gelişmeler...
Türkiye genelinde milyonlarca vatandaşın beklediği Hurda Teşviki Yasası gündemden düşmüyor. Özellikle eski araç sahiplerini yakından ilgilendiren düzenleme, ekonomik destek ve yenileme fırsatı sunmasıyla dikkat çekiyor. Yasanın Meclis gündemine alınıp alınmadığı merak edilirken, vatandaşlar "Hurda Teşviki ne zaman yürürlüğe girecek" sorusuna yanıt arıyor.
Hurda Teşvik Yasası son durum nedir?
Hurda Teşviki Yasası hala Meclis'e gelmiş değil. Yeni araç alacaklarda beklenti gittikçe artarken konu hakkında en yakın zamanda hükümet kanadından açıklama yapılması bekleniyor.