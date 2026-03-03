Hurda Teşviki Yasası Meclis'e geldi mi, çıkacak mı? Teklifte son durum nedir=
Hurda Teşviki Yasası yeniden gündemin üst sıralarına tırmandı. Araç almak isteyen vatandaşlar gelişmeleri yakından izlerken sektörde de beklenti giderek büyüyor. Gözler hükümete çevrilirken sık sık "Hurda Teşviki Yasası Meclis'e geldi mi" sorusu yöneltiliyor.
Hurda teşviki düzenlemesi beklentisi her geçen gün artıyor. Mart ayının gelişi ile birlikte son durum sürekli araştırılıyor. ÖTV'siz yerli almak isteyenler ve otomobil satıcıları taleplerini dile getirirken "Hurda Teşviki Yasası ne zaman çıkacak" sorusu gündemden düşmüyor.
Hurda Teşviki Yasası son durum nedir?
3 Şubat 2026 Salı günü itibarıyla Hurda Teşvik Yasası hala Meclis'e gelmiş değil. Gözler mart ayına çevrilmiş durumda...
Kasım 2024’te sunulan kanun teklifine göre, 25 yaş ve daha üstü araçları geri dönüşüme verenlerin, yerli üretim araçları satın alımında özel tüketim vergisinden muaf tutulması sağlanacak.
Yasanın geçmesi durumunda alınabilecek araçlar şöyle:
Togg T10X
Toyota CH-R
Hyundai Bayon
Hyundai i20
Hyundai i10
Ford Tourneo Custom
Ford E-Transit
Ford Transit
Fiat Fiorino
Fiat Egea Cross
Fiat Egea Transporter