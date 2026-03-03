Hurda Teşviki Yasası Meclis'e geldi mi, çıkacak mı? Teklifte son durum nedir=

Hurda teşviki düzenlemesi beklentisi her geçen gün artıyor. Mart ayının gelişi ile birlikte son durum sürekli araştırılıyor. ÖTV'siz yerli almak isteyenler ve otomobil satıcıları taleplerini dile getirirken "Hurda Teşviki Yasası ne zaman çıkacak" sorusu gündemden düşmüyor.

Hurda Teşviki Yasası son durum nedir?

3 Şubat 2026 Salı günü itibarıyla Hurda Teşvik Yasası hala Meclis'e gelmiş değil. Gözler mart ayına çevrilmiş durumda...

Kasım 2024’te sunulan kanun teklifine göre, 25 yaş ve daha üstü araçları geri dönüşüme verenlerin, yerli üretim araçları satın alımında özel tüketim vergisinden muaf tutulması sağlanacak.

Yasanın geçmesi durumunda alınabilecek araçlar şöyle:

Togg T10X

Toyota CH-R

Hyundai Bayon

Hyundai i20

Hyundai i10

Ford Tourneo Custom

Ford E-Transit

Ford Transit

Fiat Fiorino

Fiat Egea Cross

Fiat Egea Transporter