Hurda Teşviki Yasası Meclis'e geldi mi, son durum nedir?
Hurda Teşviki Yasası'nda yararlanmak isteyenlerin gözü hükümette... Araç alacaklar ve galeri sahipleri yasanın bir an evvel gelmesini beklerken son gelişmeler sürekli takip ediliyor. Israrla "Hurda Teşviki Yasası Meclis'e geldi mi" sorusuna cevap aranıyor.
Hurda Teşviki Yasası son durum nedir?
Bugün de Hurda Teşviki Yasası ile ilgili bir gelişme yaşanmadı. Şu an için tarih de verilemiyor.
Kasım 2024’te sunulan kanun teklifine göre, 25 yaş ve daha üstü araçları geri dönüşüme verenlerin, yerli üretim araçları satın alımında özel tüketim vergisinden muaf tutulması sağlanacak.
Yasanın geçmesi durumunda alınabilecek araçlar şöyle:
Togg T10X
Toyota CH-R
Hyundai Bayon
Hyundai i20
Hyundai i10
Ford Tourneo Custom
Ford E-Transit
Ford Transit
Fiat Fiorino
Fiat Egea Cross
Fiat Egea Transporter