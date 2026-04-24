Hurda Teşviki Yasası Meclis'e geldi mi, son durum nedir?

25 yaş ve üzeri araç sahiplerinin gözü Hurda Teşviki Yasası'nda... Araç alacaklar her gün yeni bir gelişme olup olmadığını kontrol etmek istiyor. Binlerce kişi zaman zaman bilgi almak adında "Hurda Teşviki Yasası Meclis'e geldi mi" diye soruyor.

Hurda Teşviki Yasası son durum nedir?

Bugün de Hurda Teşviki Yasası ile ilgili bir gelişme yaşanmadı. Şu an için tarih de verilemiyor.

Kasım 2024’te sunulan kanun teklifine göre, 25 yaş ve daha üstü araçları geri dönüşüme verenlerin, yerli üretim araçları satın alımında özel tüketim vergisinden muaf tutulması sağlanacak.

Yasanın geçmesi durumunda alınabilecek araçlar şöyle:

Togg T10X

Toyota CH-R

Hyundai Bayon

Hyundai i20

Hyundai i10

Ford Tourneo Custom

Ford E-Transit

Ford Transit

Fiat Fiorino

Fiat Egea Cross

Fiat Egea Transporter