Hurda Teşviki Yasası son durum nedir? Hurda teşviki çıkacak mı?
Mart ayının 3'te 2'si geride kalırken araç alacaklar Hurda Teşviki Yasası'nı beklemeye devam ediyor.
ÖTV'siz yerli otomobil alacaklar Hurda Teşviki Yasası için sabırsız şekilde bekliyor. Hem araç alacaklar hem de otomobil satıcıları her gün yeni gelişme olup olmadığını sorguluyor.
21 Mart 2026 Cumartesi günü itibarıyla Hurda Teşvik Yasası hala Meclis'e gelmiş değil. Gözler mart ayına çevrilmiş durumda...
Kasım 2024’te sunulan kanun teklifine göre, 25 yaş ve daha üstü araçları geri dönüşüme verenlerin, yerli üretim araçları satın alımında özel tüketim vergisinden muaf tutulması sağlanacak.
Yasanın geçmesi durumunda alınabilecek araçlar şöyle:
Togg T10X
Toyota CH-R
Hyundai Bayon
Hyundai i20
Hyundai i10
Ford Tourneo Custom
Ford E-Transit
Ford Transit
Fiat Fiorino
Fiat Egea Cross
Fiat Egea Transporter