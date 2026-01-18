Hurda Teşviki Yasası son durum nedir? Yasa Meclis'e ne zaman gelecek?

Hurda teşvikiyle ilgili beklentiler artarken, yasal sürecin hangi noktada olduğu sorusu öne çıkıyor. asanın hazırlanma aşaması ve Meclis takvimi merak ediliyor. Her gün konu hakkında bilgi almak isteyenlerin ortak sorusu ise "Hurda Teşviki Yasası Meclis'e ne zaman gelecek" şeklinde...

Hurda Teşviki Yasası son durum nedir?

18 Ocak 2026 Pazar günü itibarıyla Hurda Teşvik Yasası hala Meclis'e gelmiş değil. Ocak ayı sona ermeden teklifin Meclis'te görüşülmesi bekleniyor.

Kasım 2024’te sunulan kanun teklifine göre, 25 yaş ve daha üstü araçları geri dönüşüme verenlerin, yerli üretim araçları satın alımında özel tüketim vergisinden muaf tutulması sağlanacak.