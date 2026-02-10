HURDA TEŞVKİ YASASI ÇIKIYOR MU? Hurda teşviki son durum nedir?

Hurda teşviki yasasına ilişkin beklenti yeniden gündemin üst sıralarında... ÖTV indirimiyle yerli otomobil almak isteyenler, uzun süredir konuşulan düzenleme için somut bir adım atılıp atılmadığını araştırıyor. Hem araç alacaklar hem de galericiler sıkça "Hurda Teşviki Yasası ne zaman çıkacak" sorusuna cevap arıyor.

Hurda Teşviki Yasası son durum nedir?

10 Şubat 2026 Salı günü itibarıyla Hurda Teşvik Yasası hala Meclis'e gelmiş değil. Gözler şubat ayına çevrilmiş durumda...

Kasım 2024’te sunulan kanun teklifine göre, 25 yaş ve daha üstü araçları geri dönüşüme verenlerin, yerli üretim araçları satın alımında özel tüketim vergisinden muaf tutulması sağlanacak.