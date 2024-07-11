HÜRJET ilk kez 0.9 mach'a ulaştı

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, TUSAŞ tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk jet motorlu süpersonik eğitim uçağı HÜRJET, 30 bin feet irtifada 0.9 mach hıza ulaştığını açıkladı.

Demiroğlu, konuya ilişkin X'teki paylaşımında, HÜRJET'in son sürat ilerlediğini ifade ederek HÜRJET'in 79'uncu sortisini başarıyla gerçekleştirdiğini, Türk havacılığına güç katmaya devam edeceklerini vurguladı.

Jet uçaklarının Mach hızı

'Mach sayısı', hareket halindeki cismin hızının, onun bulunduğu şartlardaki ses hızına oranı olarak ifade ediliyor. 0.8 –1.2 Mach hızı aralığı, saatte 980 - 1.470 kilometre hıza karşılık geliyor. Bu da Transonik olarak tanımlanıyor. Süpersonik jet uçakları ise 1.2 - 5.0 Mach aralığına ulaşıyor. Bu da saatte 1.470 - 6,126 kilometre hız anlamına geliyor.

ABD yapımı F16 yüksüzken Mach 2 seviyesine, diğer deyişle saatte 2 bin 100 kilometre hıza ulaşıyor. Rus yapımı Mig-31'ler ise 2,83 Mach, yani saatte 3 bin kilometre hıza erişebiliyor.