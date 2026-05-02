USS Gerald R. Ford bölgeden çekildi

ABD ordusuna ait USS Gerald R. Ford uçak gemisi, Kızıldeniz'de rekor kıran görev süresinin ardından Orta Doğu sularından ayrıldı. Askeri yetkililer, geminin bölgeden ayrılmasıyla birlikte bölgedeki donanma ateş gücünün kısmen azaldığını ifade etti.

Bu gelişme ile eş zamanlı olarak ABD ordusu, gizli sistemlerine yapay zeka entegre etmek için yedi teknoloji şirketiyle özel bir anlaşma sağladı. Atılan bu adım, gelişmiş dijital harp yeteneklerine doğru yeni ve stratejik bir değişimi yansıtıyor.

Hürmüz Boğazı üzerindeki abluka gücü değişiyor

Bölgedeki ABD askeri varlığının azalması, İran petrolü ve ticari ürünlerine yönelik ablukanın uygulanmasında sadece iki uçak gemisini geride bıraktı. Yaşanan bu kısmi geri çekilme, bölgedeki diplomatik çabaların tıkandığı zorlu bir döneme denk geldi.

Mürettebat önceki aylarda tam 309 gün boyunca denizde kalarak rekor bir görev süresine imza atmıştı. Bu son karar ile birlikte askeri personel bölgeden uzaklaştı ve rahat bir nefes aldı. Sahadaki son gelişmeler, gerilim sürerken askeri kuvvet duruşunda olası bir normalleşme adımına işaret ediyor.

Askeri adımlar tahmin piyasalarını doğrudan etkiliyor

Orta Doğu'daki askeri faaliyetlerin kısmen yavaşlaması, finansal piyasalarda İran'a yönelik yakın bir askeri harekat olasılığının düştüğü şeklinde yorumlanıyor. Askeri eylemlere yönelik tahmin piyasalarındaki güncel fiyatlamalar yüzde 0,1 seviyesinde yatay seyrediyor.

Donanma varlığındaki olası bir azalma, uluslararası yatırımcılar nezdinde ani bölgesel çatışma risklerini hafifletiyor. Ortaya çıkan bu dengeli durum, piyasa beklentileri ve küresel risk iştahı üzerinde ılımlı bir etki yaratıyor.

Piyasalar USS Gerald R. Ford kararını yakından izliyor

Siyasi ve ekonomik gözlemciler, ABD askeri konuşlandırmasındaki değişiklikleri ve ülkeler arasındaki diplomatik temasları büyük bir dikkatle takip ediyor. İranlı yetkililerin hamleleri ile diğer bölge ülkelerinin deniz stratejilerindeki olası değişimler piyasa fiyatlamalarına yön veriyor.

USS Gerald R. Ford uçak gemisinin ayrılmasıyla başlayan yeni askeri süreç, piyasaların genel rotasını çiziyor. Hürmüz Boğazı üzerinden geçen petrol trafiğinin normale dönme ihtimali, önümüzdeki aylarda küresel enerji piyasalarındaki arz endişelerini azaltarak enflasyonist baskıları uzun vadeli ve kalıcı olarak yumuşatma eğilimi gösteriyor.