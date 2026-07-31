Tankerlerin rota tercihi enerji piyasasının hesabını değiştirdi

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Küresel petrol ve doğal gaz ticaretinin en kritik geçiş noktalarından Hürmüz Boğazı’nda tanker hareketliliği son derece düşük seviyede kaldı.

Gemi takip verilerine göre perşembe günü Hürmüz Boğazı’na yalnızca balast durumundaki iki tanker giriş yaptı. Balast durumundaki gemiler, yük taşımadan yeni yükleme noktasına ilerleyen tankerleri ifade ediyor.

Verilerin otomatik tanımlama sistemi sinyallerine dayanması nedeniyle gerçek gemi sayısının daha yüksek olabileceği belirtiliyor. Güvenlik kaygıları yaşayan bazı gemiler konumlarını gizlemek amacıyla sinyallerini kapatabiliyor.

Babülmendep’ten 25 emtia gemisi geçti

Aynı gün Kızıldeniz ile Aden Körfezi’ni birbirine bağlayan Babülmendep Boğazı’ndan 25 emtia gemisi geçti. Gemilerin 18’i boğaza giriş yaparken yedisi çıkış yönünde ilerledi.

Geçiş yapanlar arasında iki çok büyük ham petrol tankeri, bir Süveyşmax ve beş Aframax sınıfı tanker yer aldı. Bu tablo, enerji taşımacılığının Hürmüz’de daralırken Babülmendep hattında kısmen sürdüğünü gösterdi.

Ancak Babülmendep’teki hareketlilik de risklerin ortadan kalktığı anlamına gelmiyor. Husilerin Suudi Arabistan bağlantılı gemilere yönelik tehditleri, Kızıldeniz ve Aden Körfezi’ndeki savaş riski sigortalarını ve taşıma maliyetlerini yüksek tutuyor.

Hürmüz’deki düşük trafik ise Basra Körfezi üreticilerinin petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz sevkiyatları açısından daha büyük bir baskı oluşturuyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin verilerine göre Hürmüz’den 2025’in ilk yarısında günde ortalama 20,9 milyon varil petrol ve petrol ürünü geçti. Bu miktar küresel petrol tüketiminin yaklaşık beşte birine karşılık geliyordu.

Petrol fiyatları aylık yükselişe hazırlanıyor

Petrol fiyatları cuma günü artan arz akışlarına ilişkin işaretlerle gerilese de temmuz ayını güçlü yükselişle tamamlamaya yöneldi.

Brent petrolün varil fiyatı 88 dolar çevresine, ABD tipi ham petrol ise 82 dolar seviyesine geriledi. Buna rağmen iki petrol türünde aylık yükseliş yaklaşık yüzde 20’ye ulaştı.

Fiyatlardaki aylık artışta Hürmüz geçişlerinin sınırlı kalması, bölgedeki saldırılar, tanker sigorta maliyetleri ve enerji tesislerine yönelik riskler etkili oldu.

Hürmüz’de trafiğin kalıcı biçimde toparlanmaması halinde tanker bulunabilirliği, navlun ücretleri ve Asya’ya yapılan enerji sevkiyatları üzerindeki baskının sürmesi bekleniyor.