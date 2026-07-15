Hürmüz’den sonra Kızıldeniz alarmı

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İran ile ABD arasındaki gerilim, enerji piyasalarının odağına bu kez Kızıldeniz’i taşıdı. Tahran yönetimi, Hürmüz Boğazı’nın ardından Bab el-Mandeb geçidini de baskı unsuru olarak kullanabileceği mesajını verirken, küresel petrol taşımacılığında ikinci bir boğaz riskinin fiyatlara yansıyabileceği değerlendiriliyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran limanlarına yönelik deniz ablukasını yeniden devreye alması ve İran’a yeni askerî baskı mesajları vermesi, krizi yalnızca Hürmüz hattıyla sınırlı olmaktan çıkardı. Piyasalarda artık sadece Basra Körfezi çıkışı değil, Kızıldeniz ile Aden Körfezi arasındaki akış da yakından izleniyor.

Petrol piyasası açısından asıl kırılma noktası, dünyanın en önemli enerji geçitlerinden ikisinin aynı anda baskı altına girmesi ihtimali oldu. Böyle bir senaryo, ham petrol fiyatlarından tanker navlununa, sigorta maliyetlerinden tedarik sürelerine kadar geniş bir alanda yeni dalgalanma yaratabilir.

Bab el-Mandeb sinyali

İran Devrim Muhafızları, bölgedeki enerji ihracatının ya herkes için açık kalacağını ya da hiç kimse için güvenli olmayacağını savundu. Verilen mesaj, Tahran’ın yalnızca Hürmüz Boğazı üzerinden değil, daha geniş bir deniz taşımacılığı haritası üzerinden baskı kurmak istediğine işaret etti.

Piyasa tarafında en çok dikkat çeken başlık, İran’ın Yemen’deki Husi müttefikleri üzerinden Bab el-Mandeb’i öne çıkarması oldu. Kızıldeniz’i Aden Körfezi’ne bağlayan bu dar geçit, Süveyş Kanalı rotasının kilit halkası konumunda bulunuyor.

Bab el-Mandeb’e ilişkin sinyal, enerji akışında yeni bir jeopolitik fiyatlamanın kapısını araladı. Hürmüz’de yaşanan aksaklıkların ardından ikinci bir boğaza dair tehdidin ortaya çıkması, piyasaların risk algısını belirgin biçimde yükseltti.

Trump ablukayı yeniledi

Trump yönetimi, İran limanlarına yönelik deniz ablukasını yeniden devreye aldı. Washington ayrıca İran’ın ticari gemilere yönelik saldırı kapasitesini zayıflatmak için yeni askerî adımlar atıldığını açıkladı.

ABD’nin son hamlesi, geçici ateşkes beklentilerinin zayıfladığı bir dönemde geldi. Trump’ın İran’ın enerji ve altyapı unsurlarını hedef alabileceğine ilişkin sert mesajları da diplomatik çözüm ihtimalini geri plana itti.

Ablukanın yeniden başlaması, Tahran’ın karşılık seçeneklerini genişletmesine neden oldu. İran tarafı, deniz taşımacılığına yönelik baskıyı yalnızca kendi kıyılarıyla sınırlı tutmayabileceğini göstererek krizin coğrafyasını büyüttü.

Washington’ın deniz güvenliği vurgusu ile Tahran’ın karşı tehditleri aynı anda devrede kalırken, piyasalar önümüzdeki günlerde sahadaki askerî adımları ve yeni açıklamaları fiyatlamaya devam edecek.

İkinci geçit neden önemli

Bab el-Mandeb Boğazı, Kızıldeniz üzerinden Süveyş Kanalı’na uzanan ticaret yolunun en kritik boğazlarından biri olarak kabul ediliyor. Suudi petrol ihracatının bir bölümü ve küresel deniz ticaretinin önemli kısmı bu hatta taşınıyor.

Geçitte yaşanacak bir aksama, yalnızca Orta Doğu petrolünü değil Avrupa ile Asya arasındaki konteyner ve enerji trafiğini de etkileyebilir. Bu nedenle Bab el-Mandeb riski, petrol fiyatının ötesinde küresel ticaret maliyetleri açısından da önem taşıyor.

Hürmüz Boğazı, Körfez çıkışı için vazgeçilmez önemde bulunurken Bab el-Mandeb ise Kızıldeniz geçişinin darboğazını oluşturuyor. İki hattın aynı anda baskı altına girmesi, tankerlerin daha uzun ve daha pahalı rotalara yönelmesine yol açabilir.

Enerji güvenliği açısından ikinci geçidin risk altına girmesi, piyasada “arz kaybı” kadar “arzın gecikmesi” endişesini de büyütüyor. Teslimat sürelerinin uzaması ve sigorta maliyetlerinin yükselmesi, fiyatlara ek risk primi ekleyebilir.

Husiler denkleme girdi

İran’ın Bab el-Mandeb üzerinden baskı kurma kapasitesinde Husiler kritik rol oynuyor. Yemen’de etkin olan Husi hareketi, daha önce de Kızıldeniz ve çevresindeki ticari gemilere yönelik saldırılarla küresel taşımacılığı zorlamıştı.

Son mesajlar, Husilerin yeniden daha agresif bir çizgiye yönelebileceği beklentisini artırdı. İran’ın doğrudan askerî müdahale yerine bölgesel müttefiklerini kullanarak maliyeti yükseltme stratejisi izlediği değerlendiriliyor.

Husi kanadından gelen sert açıklamalar, Suudi enerji altyapısının da yeniden hedef alınabileceği endişesini canlandırdı. Petrolün 200 dolara çıkabileceğine ilişkin söylemler piyasa tahmini olmaktan çok tehdit dili olarak görülse de, bu tür mesajlar psikolojik baskıyı artırıyor.

Jeopolitik riskin vekil güçler üzerinden yayılması, çatışmanın kontrolünü zorlaştıran başlıca unsur olarak öne çıkıyor. Bu nedenle piyasa katılımcıları yalnızca Washington ile Tahran arasındaki açıklamaları değil, Yemen sahasındaki hareketliliği de izliyor.

Petrol ve navlun etkisi

Petrol piyasasında son fiyatlama büyük ölçüde Hürmüz kaynaklı kaygılar üzerinden oluşmuştu. Bab el-Mandeb’in de gündeme gelmesi, enerji piyasasında yeni bir çarpan yaratarak yukarı yönlü riskleri artırdı.

Böyle bir senaryoda ilk tepki ham petrol fiyatlarında, tanker navlununda ve savaş riski sigorta primlerinde görülebilir. Nakliye şirketleri ve enerji alıcıları açısından en büyük sorun, fiziki arzın tamamen kesilmesinden önce taşımacılık maliyetlerinin sert yükselmesi olabilir.

Navlun maliyetlerindeki artış, rafineri marjlarından akaryakıt fiyatlarına kadar uzanan zincirde yeni baskı yaratabilir. Küresel enflasyonla mücadele eden ekonomiler için deniz taşımacılığındaki pahalanma, enerji dışı kalemlerde de maliyet etkisi oluşturabilir.

Türkiye açısından petrol fiyatı, akaryakıt maliyeti, ithalat faturası ve navlun giderleri başlıca izlenecek alanlar arasında yer alıyor. Kızıldeniz ve Süveyş hattındaki yeni aksaklıklar, dış ticaret taşıma süreleri üzerinde de etkili olabilir.

Gözler sahadaki adımlarda

Önümüzdeki dönemde piyasanın ana gündemi, İran’ın tehdidi söylem düzeyinde mi tutacağı yoksa Bab el-Mandeb hattında fiilî baskının artıp artmayacağı olacak. Husilerden gelecek her açıklama ve olası saldırı haberi, petrol piyasasında doğrudan fiyatlanabilir.

ABD tarafında ise ablukanın kapsamı, yeni askerî operasyonların süresi ve bölgeye gönderilecek ilave kuvvetler izlenecek. Washington’ın deniz ticaretini koruma iddiasıyla atacağı her adım, çatışmanın tonunu belirleyecek.

Enerji piyasası açısından bundan sonraki yönü belirleyecek başlıklar Hürmüz’de gemi geçişlerinin seyri, Bab el-Mandeb’de güvenlik durumu, tanker sigorta primleri ve diplomatik temasların yeniden başlayıp başlamayacağı olacak.

Kısa vadede petrol, navlun ve bölgesel jeopolitik risk primi aynı anda izlenecek. Orta vadede ise piyasalar, iki boğazın da fiilen açık kalıp kalmayacağına göre yeni bir denge arayacak.