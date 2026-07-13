Hürmüz’den yalnızca 6 gemi geçti

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Hürmüz Boğazı’ndan pazar günü yalnızca altı gemi geçti. Gemi trafiği beş haftanın en düşük seviyesine inerken, hafta sonunda izlenebilen hiçbir LNG tankerinin boğaza giriş yapmadığı bildirildi.

ABD ile İran arasındaki karşılıklı saldırıların yeniden yoğunlaşması, Hürmüz Boğazı’ndaki ticari gemi trafiğini sert biçimde düşürdü.

Gemi takip şirketi Kpler’in verilerine göre pazar günü boğazdan yalnızca altı gemi geçiş yaptı. Bu rakam son beş haftanın en düşük günlük seviyesi oldu.

İki tanker 2,5 milyon varil taşıdı

Boğazdan çıkan gemiler arasında 2 milyon varil İran petrolü taşıyan Humanity adlı çok büyük ham petrol tankeri ile yaklaşık 500 bin varil Kuveyt petrol ürünü taşıyan Capetan Andreas yer aldı.

Üç boş tanker ise petrol yüklemek üzere Basra Körfezi’ne giriş yaptı.

Gemilerin büyük bölümünün riskli bölgede seyrederken otomatik tanımlama sistemi sinyallerini kapattığı belirtildi. Bu nedenle gerçek geçiş sayısının takip sistemlerinde görülenden daha yüksek olabileceği değerlendiriliyor.

LNG tankerleri görünmedi

Gemi takip verilerinde hafta sonu boyunca Hürmüz Boğazı’na giriş yapan herhangi bir sıvılaştırılmış doğal gaz tankeri tespit edilmedi.

Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi bağlantılı bir tanker ise 10-12 Temmuz döneminde boğazdan çıkarak Hindistan’ın Dahej Limanı’na yöneldi.

LNG tankerlerinin geçiş yapmaması, Katar başta olmak üzere Körfez ülkelerinden yapılan doğal gaz sevkiyatlarına ilişkin endişeleri artırdı.

ABD açık, İran kapalı diyor

ABD Başkanı Donald Trump, boğazın ticari gemi trafiğine açık olduğunu savundu. İran ise onaylanmayan bir rotayı kullanan geminin vurulmasının ardından boğazı kapattığını açıkladı.

İran Devrim Muhafızları, iki geminin sistemlerini devre dışı bırakarak boğazda durdurulduğunu bildirdi. Gemilerin isimleri ve taşıdıkları yüklere ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, 20 Haziran’da 55 ticari geminin boğazdan geçtiğini ve bu gemilerin 17 milyon varilden fazla petrol taşıdığını açıklamıştı. Son veriler, geçişlerin yeniden sert biçimde azaldığını gösterdi.

Küresel enerji hattı baskı altında

Hürmüz Boğazı, küresel deniz yoluyla taşınan petrolün dörtte birinden fazlasının geçtiği en önemli enerji koridorlarından biri konumunda.

ABD Enerji Enformasyon İdaresine göre boğazdan geçen petrol miktarı, küresel petrol ve petrol ürünü tüketiminin yaklaşık beşte birine karşılık geliyor. Küresel LNG ticaretinin de yaklaşık yüzde 20’si bu rotayı kullanıyor.

Boğazdan taşınan ham petrol ve LNG’nin büyük bölümü Çin, Hindistan, Japonya ve Güney Kore başta olmak üzere Asya ülkelerine gönderiliyor. Trafikteki düşüşün uzaması, enerji sevkiyatlarında gecikme ve taşıma maliyetlerinde yükseliş riskini artırıyor. ([Enerji Bilgi İdaresi][3])