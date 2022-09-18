Hüsamettin Kavi son yolculuğuna uğurlandı

Kavi için İSO Odakule Fazıl Zobu Meclis Salonu'nda düzenlenen törene, Kavi'nin ailesi, İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, İSO Meclis Başkanı Zeynep Bodur Okyay, iş dünyası temsilcileri ve sevenleri katıldı.

Saygı duruşuyla başlayan törende Hüsamettin Kavi için hazırlanan kısa film gösterildi.

Törende konuşan İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, "iyi kalpli" ve "güzel İnsan" olarak nitelediği Kavi’nin vefatı nedeniyle derin üzüntü duyduğunu ifade etti.

Bahçıvan, şunları söyledi:

"Bize düşen ise veda edenlerin anılarına, bıraktıklarına sahip çıkmak. Bu bırakılanların, hayırlı hizmetlerin, iyi işlerin çevresinde yarattığı etkiler; aramızdan ayrılanların yakınlarının ve sevenlerinin en büyük tesellisi olmalı. İşte hayatlarını bu değerlerle güçlü bir şekilde besleyenler, bu son yolculuğu daha huzurlu yapabilir diye düşünüyorum. Hüsamettin Kavi Başkanımıza bu açıdan baktığımızda, ben eminim ki onu tanıyan hiç kimse, bu son yolculuktaki yüksek maneviyat heybesinin değerinden kuşku duymayacaktır. Başta ailesi olmak üzere bizlerin acısını hafifleten, Hüsamettin Başkanımızın bizlere bıraktığı işte bu güçlü mirastır."

Bahçıvan, Kavi ile İSO Meclisi’nde, Yönetim Kurulu’nda ve İSO Meclisi Başkanlık Divanı’nda uzun yıllar birlikte çalıştıklarını hatırlatarak, Kavi'nin bir sanayici olarak da, bir vatandaş olarak da, bir aile reisi olarak da örnek insan olduğunu söyledi.

Kavi'nin beyefendi ve sakin üslubuyla bir zarafet simgesi olduğunu ifade eden Bahçıvan, "Sanayicilik ve İSO aşkını hiçbir zaman kaybetmedi. İSO, onun için her zaman bir sorumluluk ve meşguliyet alanıydı. Bitmek bilmeyen enerjisi vardı. Bu çok yönlü özellikleriyle gerek benim gerekse Odamızın değerlerine değer kattı. Bu nedenle şunu söylüyorum ki; ben bir başkanımı, bir ağabeyimi kaybettim. Şahsım olarak da, sanayi camiamız ve odamız olarak da acımız ve kaybımız büyük." diye konuştu.

Hüsamettin Kavi'nin gençlere ve eğitime verdiği öneme işaret eden Bahçıvan, şunları kaydetti:

"Bugün büyüyüp köklü bir çınara dönüşen İstanbul Sanayi Odası Vakfı’nın öncü fikir insanlarından biriydi. Vakfın kurucuları arasında olmakla beraber ilk yönetim kurulu başkanlığını da yaptı. Hüsamettin ağabey, bu özelliğiyle de her zaman bizlere rehberlik etmiştir. Bugün Odamızın mesleki eğitim konusundaki çalışmaları, onun vizyonunu da kapsayacak şekilde ne mutlu ki sürüyor. İşte böyle kıymetli bir insan için bizlere düşen görev, hiçbir zaman unutmadan, hatıralarını yaşatmaya gayret etmek olacaktır."

"Çalışmaları ve açtığı yol ile hepimize örnek oldu"

İSO Meclis Başkanı Zeynep Bodur Okyay da "Bugün bir iyi dostumuzu ve büyüğümüzü ebediyete uğurluyoruz. Acımız ve kaybımız çok büyük. Çok üzgünüm. Hüsamettin Bey, sağ duyusuna en çok güvendiğim, Odadaki ve Meclisteki ilk günlerimden bu yana sık sık akıl danıştığım, yüreği güzel bir dost ve insandı." dedi.

Kavi'nin çalışmaları ve açtığı yol ile kendilerine örnek olduğunu aktaran Okyay, şöyle devam etti:

"Çalışkan ve fedakar bir duayendi. Zorluklarla ve belirsizliklerle yüzleştiğimiz vakitlerde, onun gibi büyüklerimizin varlığı bizlere her daim güç verdi. Şimdi zamansız vefatıyla biz dostlarının gönlünde ve İstanbul Sanayi Odası'nın geçmişinde doldurulması imkansız bir boşluk var. Allah Hüsamettin Bey’e rahmet eylesin. Nurlar içinde yatsın. Başta ailesinin ve tüm sevdikleri olmak üzere tüm İstanbul Sanayi Odası camiasının başı sağ olsun. Onu çok özleyeceğiz."

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı ve İSO Meclis Üyesi Mehmet Büyükekşi de "Hepimiz için çok zor bir gün. Başkanımızla uzun süre birlikte çalıştım. Çok güzel bir insandı. Ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim. Ruhu şad olsun." ifadelerini kullandı.

Eski İSO meclis başkanlarından Ömer Dinçkök ise Kavi'nin vefatının çok zamansız olduğunu belirterek, "Çok çalışkan bir dostumdu. Sabah çok erken kalkardı. Aktif hayatını hiç bırakmadı, spor yapardı. Günü hangi toplantıda tamamlayacağı bilinmezdi. Genç yaştan itibaren pek çok sivil toplum kuruluşunda görev aldı ve hepsinin hakkını vermeye çalıştı. Çok sevilirdi ve topluluklarda daima bulunması istenirdi. Kimseyi kıramazdı. Ailesinin sevgisine daima karşılık verirdi." şeklinde konuştu.

Kavi'nin cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Galatasaray Kulübü Divan üyesi de olan Kavi'nin cenaze törenine, Kavi'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İSO Meclis Başkanı Zeynep Bodur Okyay, iş dünyası temsilcileri ve sevenleri katıldı.

Hüsamettin Kavi kimdir?

İş dünyasında başta İSO olmak üzere pek çok sivil toplum kuruluşunda aktif görev alan, çok sayıda şirketin yönetiminde bulunan Hüsamettin Kavi, 1950'de İstanbul'da doğdu.

İTÜ İnşaat Fakültesi'ni bitirdikten sonra 1975'te askerliğini tamamlayan Kavi, 3 yıl profesyonel olarak inşaat sektöründe çalıştı. Hüsamettin Kavi, daha sonra Zeki Kavi tarafından kurulan Kavi Kablo şirketinde uzun yıllar çalıştı.

Kavi, şirkette 1989'da 39 yaşında getirildiği genel müdürlük görevini 2002'ye kadar sürdürdü. 1987 yılında girdiği İSO Meclisinde 1991-1993 yılları arasında yönetim kurulu üyeliği yapan Hüsamettin Kavi, 1993’ten 2001 yılına kadar 4 dönem İSO Başkanlığı'nı yürüttü.

Kavi, 2001-2009'da İSO Meclis Başkanlığı da yaptı. İstanbul Sanayi Odası Vakfı, Kavi'nin yönetimde bulunduğu dönemde, Kavi ve yönetimin yoğun gayretleri ile kurulmuştu.