Hüseyin Avni Coş hayatını kaybetti

Hüseyin Avni Coş, Aksaray, Kırklareli, Aydın, Adana ve Sakarya Valiliği görevlerinde bulunmuştu.

2017 yılında merkeze alınan Hüseyin Avni Coş, akşam saat 22.00 sıralarında evine giderken fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Vali Coş yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



HÜSEYİN AVNİ COŞ KİMDİR

1959'da Isparta'da doğan Hüseyin Avni Coş, 1976'da Eğirdir Lisesi'ni bitirdi. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi'nde eğitime başladı. 1977'de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin İktisat ve Maliye Bölümü'ne geçiş yaptı ve 1981'de mezun oldu.

Antalya'da Maiyet Memuru olarak Mülki İdare Amirliğinde göreve başladı. Burdur Bucak ilçesinde Kaymakam Vekilliği ve Belediye Başkanlığı yaptı.

1983 senesinde 69. dönem Kaymakamlık Kursunu "Üstün Başarılı" derecesiyle bitirdi. Bir yıl süreyle ABD'ye gitti. 1989'da Siirt- Şirvan kaymakamlığına atandı.

YILIN VALİSİ SEÇİLDİ

Bingöl Valiliğine atanan Hüseyin Avni Coş, Bingöl depreminin ardından oluşan problemlerin hızlı bir şekilde onarılması ve özellikle kış gelmeden afetzedeler için yapılan kalıcı konutların tamamlanmasında büyük katkıları sebebiyle Genç Girişim ve Yönetişim Birliğince "Yılın Valisi" seçildi.

SAKARYA VALİSİ OLARAK GÖREV YAPTI

Hüseyin Avni Coş, sonrasında Aksaray Valiliği, Kırklareli Valiliği, Aydın Valiliği görevlerini sürdürdü. 17 Ağustos 2011 tarih ve 2011/2153 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Adana Valiliğine atandı.

23 Mayıs 2014 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan valiler kararnamesi ile Sakarya valiliğine atanan Vali Hüseyin Avni Coş, 2017'ye kadar bu görevini sürdürdü.