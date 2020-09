25 Eylül 2020

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ ile ilgili soruşturmasını tamamladı ve Bağ görevinden uzaklaştırıldı.

YÖK'ten yapılan açıklamada, Yüksek Disiplin Kurulu Toplantısında Prof. Dr. Bağ'ın verilen disiplin cezası nedeniyle kanunen rektörlük görevinin sonlandığı belirtildi.

Prof. Dr. Hüseyin Bağ hakkında, 7 Temmuz 2020'de öğretim görevlisi kadrosu için açılan ilanda, şartların kişiye özel belirlenerek eşini tarif eder şekilde olması nedeniyle soruşturma başlatılmıştı.

Hüseyin Bağ kimdir?

Hüseyin Bağ, 1967'de Denizli'nin Acıpayam ilçesinde doğdu. 1990 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) Kimya Öğretmenliği bölümünde lisans eğitimini tamamlayan Hüseyin Bağ, 1995 yılında ise Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde yüksek lisans ve doktora derecelerini tamamladı.

1990-94 yılları arasında Ankara Muradiye Özel Yavuz Sultan Selim Lisesinde kimya öğretmenliği yapan Hüseyin Bağ, 1994 yılında ise akademik hayatına başladı. İlk olarak Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümünde araştırma görevlisi olarak atanan Bağ, ardından Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalına Yardımcı Doçent olarak atandı. 2002 yılında aynı bölümde Doçent olan Hüseyin Bağ, 2009 yılında ise Profesör ünvanını aldı.

2011-12 yıllarında Denizli Meslek Yüksek Okulu müdürü olarak görev yapan Hüseyin Bağ, aynı yıllarda Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölüm Başkanlığı görevini de yürüttü. Yine 2010-12 yıllarında Pamukkale Üniversitesi Senato Üyeliği görevlerinde bulundu.

Hüseyin Bağ, 2017 yılında ise Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğüne atandı.

Prof. Dr. Hüseyin Dağ’ın uluslararası dergilerde 22 makalesi yayımlamıştır. Uluslararası dergilerde yayınlanan makalelerine 2014 yılı itibariyle 486 atıf yapılmıştır. 9 Uluslararası, 12 Ulusal kongrelerde sunulmuş toplam 21 bildirisi bulunmaktadır. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology, International Journal of Environmental and Science Education ve Eurasian Journal of Physics and Chemistry Education dergilerinin kurucu editörlüğünü yaptı. Eurasian Journal of Analytical Chemistry, New World Sciences Academy (Education Sciences) dergilerinin editörlüğünü yürüttü. İngiltere, Hollanda, Türkiye, Lübnan, Hindistan ve Malezya olmak üzere altı ülkenin ortak olduğu Avrupa Birliği 7. Çerçeve kapsamında “Science Education for Diversity” konulu projenin Türkiye ortağı oldu. Bunun yanında, 2 TÜBİTAK projesinde araştırmacı, 7 BAP projesinde yürütücü, 5 BAP projesinde araştırmacı olarak görev aldı.

Hüseyin Bağ, evli ve dört çocuk babasıdır.