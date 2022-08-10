Hüseyin Gazi Kültür ve Sanat Vakfı yönetimi hakkında ihraç işlemi başlatıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki gün önce Ankara Mamak’taki Hüseyin Gazi Cemevi’ni ziyaret etti.

Hüseyin Gazi Kültür ve Sanat Vakfı ile Hüseyin Gazi Derneği tarafından yönetilen cemevindeki bu ziyaretten, Vakıf Başkanı Mehmet Ali Ayyıldız’ın dışında dernek ve vakıf yöneticilerinin haberinin olmadığı açıklandı.

ANKA'da yer alan habere göre, derneğin ve vakfın bazı yöneticileri, kendilerinden habersiz yapıldığını belirttikleri ziyareti eleştirdi. Ziyaret sırasında Hz. Ali, Hacı Bektaş-ı Veli ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğraflarının yerlerinin değiştirilmesi de tepki çekti.

Alevi Vakıfları Federasyonu, yaptığı yazılı açıklama ile Hüseyin Gazi Kültür ve Sanat Vakfı yönetimi hakkında ihraç işlemlerinin başlatıldığını duyurdu.

Açıklamada, şunlar belirtildi:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın, 20 yıllık iktidarı süresince ilk defa bir cemevini ziyaret etmesi Alevilere saldırıların yapıldığı bir dönemde son derece önemli olduğu gibi toplumu kucaklayıcı ve birleştirici bir ziyarettir. Bu anlamda bu ziyareti önemsiyoruz. Bu ziyaretin öncesinde ve sırasında yaşananlar ise bizleri ziyadesiyle üzmüştür. Öncelikle Federasyonumuz bileşeni olduğu halde, başından itibaren vakıf yönetimi tarafından Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyareti hakkında tarafımıza en ufak bilgi dahi verilmemiştir.

Alevi Bektaşi toplumunun yüz yıllar boyunca geliştirdiği, yaşadığı bu zulüm ve baskılara rağmen bugünlere getirdiği yüce değerleri, basit çıkar hesaplarıyla ayaklar altına alan, Alevi-Bektaşi toplumunun en kutsal değerlerinden olan ‘Muharrem/Matem’ ve inanç ritüellerimizin fütursuzca istismar edilmesine sessiz kalan Hüseyin Gazi Kültür ve Sanat Vakfı yönetimini kınıyor ve Hüseyin Gazi Kültür ve Sanat Vakfı yönetimi hakkında Federasyonumuzun yönetim kurulunun aldığı karar gereği ihraç işlemlerini başlattığımızı tüm kamuoyu ile paylaşıyoruz.”