Hüseyin Kocabıyık hakkında tahliye kararı, Hüseyin Kocabıyık tutuklandı mı? hapse girecek mi?

Hüseyin Kocabıyık hakkında tahliye kararı
AK Parti İzmir eski Milletvekili Hüseyin Kocabıyık'ın "iftira" ve "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamalarıyla tutuklu yargılandığı davada ilk duruşma görüldü. İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi, Kocabıyık hakkında "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan 2 yıl 5 ay 5 gün hapis cezasına hükmetti. Mahkeme, verilen kararın ardından sanığın tahliyesine karar verdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kocabıyık'ın Cumhuriyet gazetesine verdiği röportaj ile sosyal medya platformu X'teki bazı paylaşımları gerekçe gösterilerek 7 Ekim'de tutuklandığı hatırlatıldı. Savcılık, söz konusu paylaşımlar nedeniyle Kocabıyık hakkında "iftira" ve "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamalarıyla iddianame düzenlemişti.
8 yıla kadar hapis cezası talebi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şikâyetçi olduğu dosyada, Kocabıyık için iki suçtan 2 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. İlk duruşmada mahkeme, yalnızca "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan hüküm kurarken, sanığın tutukluluk halinin sona erdirilmesine hükmetti.
AK Parti'den ihraç edilmişti
2018-2022 yılları arasında Uşak Valisi olarak görev yapan Funda Kocabıyık ile evli olan eski vekil Kocabıyık, 11 Nisan 2025 tarihinde AK Parti'den ihraç edilmişti.