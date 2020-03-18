Hüseyin Şaman'ın kızından koronavirüs iddialarına yalanlama

18 Mart 2020

DÜNYA - MERSİN

'Mersinli Sanayici Hüseyin Şaman’ın Türkiye’de korona virüsten hayatını kaybeden ilk kişi olduğu yönünde sosyal medyada yayılan haberlerin ardından kızı Demet Şaman Tarlakazan açıklama yaparak, bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

'Bir yıldır evden çıkmıyor, kimseyle temas etmiyordu'

Dünya Gazetesi’nde yapılan vefat haberi sonrasında haberin çarpıtılarak sosyal medya hesaplarında hızla yayılması sonrasında Demet Şaman Tarlakazan şu açıklamalarda bulundu:

“Babam Hüseyin Şaman 15 Mart günü hayatını kaybetmiştir. Bu nedenle Sağlık Bakanı tarafından açıklanan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden ilk Türk vatandaşının 89 yaşındaki iş insanı olduğu söylemi ile benzerlik göstermesi tamamen tesadüftür. 5 yıldır Alzheimer hastası olan babam, yaklaşık bir yıldır evden çıkmaması nedeniyle kimseyle temasta bulunmamıştır."

'Çinli çalışan söz konusu değildir'

Sosyal medyada belirtilen “Çinli çalışan” hiç bir zaman söz konusu olmadığını söyleyen Tarlakazan şöyle devam etti:

"Son bir haftada ise rahatsızlığının ilerlemesi sonrasında eve iki kez doktor gelmiş, kontrolleri yapılmış, kalp ve akciğerlerinin sağlıklı olduğu tespit edilmiştir. Koronavirüsle ilgili sağlık problemi söz konusu bile olmamıştır. Alzheimer hastalığına bağlı sürecin son dönemine girmesi nedeniyle beslenme güçlüğünün seyretmesi vefatına giden süreç olmuştur. Sayın Bakanın açıkladığı vakada bahsedilen vaka takibi söz konusu olmamış, sevgili Babamın vefatı evinde gerçekleşmiştir. Sosyal medyada yer alan haberler kesinlikle asılsızdır.”

Mersinli iş insanı Hüseyin Şaman vefat etti