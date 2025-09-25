Husumetlileriyle barışmaya giden aile katledildi

Dün akşam saatlerinde Gürpınar ilçesine bağlı Kırkgeçit Mahallesi'nde Özcan ailesi, husumetli tarafın çağrısı ile barışı sağlamak için adım attı.

Ancak barış için çağrılan anne Bülbül Özcan (70) ile çocukları Sinan Özcan (50) ve Osman Özcan (45) husumetlilerin açtığı ateşte öldürüldü.

Cenazeleri Van Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan anne ve oğulları, burada yapılan otopsinin ardından İpekyolu Mahallesi'ndeki Karşıyaka Mahalle Mezarlığında yan yana defnedildi.

Geniş çaplı soruşturma başlatıldı

4 kişinin gözaltına alındığı ve mahalleye giriş çıkışların yasaklandığı olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın devam ettiği belirtildi.