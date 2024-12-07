Huzur içinde yaşamak istiyorsak her alanda güçlü olmak mecburiyetindeyiz

"Anadolu'da huzur içinde, ilelebet yaşamak istiyorsak her alanda güçlü olmak mecburiyetindeyiz" diyen ve Gaziantep'deki Deprem ve Sosyal Konut Anahtar ve Tapu Teslim Töreni'nde konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2024 yılının sonuna kadar 24 bin 191'i Gaziantep'imizde olmak üzere 11 ilimizde toplam 201 bin 688 bağımsız bölümü teslim edeceğiz. 2025 yılı sonunda Gaziantep'te toplam 31 bin 317 konut ve iş yerinin, deprem bölgemizin tamamında 452 bin 983 bağımsız bölümün teslimini gerçekleştireceğiz. Asrın felaketinde milletimizin yanında dimdik durduk. Hızlıca asrın inşasını başlattık. Geçen hafta Maraş'ta 155 bininci yuvamızın anahtarını teslim ettik" dedi.

Muhalefet eleştirisi...

"Otobüs seferlerini işletemiyorlar. İzmir Körfezi kaderine terk edildi. Her şeye para buluyorlar iş SGK borçlarına gelince 40 dereden su getiriyorlar" sözleriyle konuşmasında muhalefet konusunda da görüş bildiren Erdoğan, "Vatandaşlarımıza meydanlarda verdiğimiz tüm sözlerin arkasındayız. 22 yıllık iktidarımızın hiçbir döneminde milleti hayal kırıklığına uğratmadık. Ana muhalefet gibi bol keseden vaat dağıtıp göreve gelince hepsinin üstüne sünger çekenlerden olmadık. Milletimiz gönlünü ferah tutsun. Tarihimizin bu en büyük konut ve şehircilik seferberliğini Allah'ın izniyle en güzel şekilde tamamlayacağız" dedi.

Gaziantep-Mersin arası 2 saat 15 dakikaya inecek

Konuşmasında ulaşım konusuna da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan bir müjde vererek: "Gaziantep-Osmaniye-İncirlik-Adana-Mersin hızlı tren projesinin yapım çalışmaları sürüyor. Tamamlandığında Gaziantep-Mersin arası 2 saat 15 dakikaya inecek" dedi.