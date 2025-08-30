“Huzur İstanbul” uygulamasında 621 kişi gözaltına alındı

İstanbul’da Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde dün akşam düzenlenen “Huzur İstanbul” uygulamasında yüzlerce kişi gözaltına alındı.

İki aşamalı denetim

Operasyonun ilk aşaması saat 20.00-22.00 arasında 211 noktada yapıldı. 1382 polisin görev aldığı uygulamaya, bir polis helikopteri ve Deniz Limanı Şube Müdürlüğü’ne bağlı 5 bot da destek verdi.

İkinci aşamada ise saat 22.00-23.59 arasında 1285 personel, umuma açık alanlarda denetim gerçekleştirdi.

621 kişi gözaltında

Toplamda 362 bin 577 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 253 kişi dahil 621 şüpheli gözaltına alındı.

Denetimlerde ayrıca:

* 19 ruhsatsız tabanca,

* 12 tüfek,

* 4 kurusıkı tabanca,

* 12 fişek,

* 2 kilo 400 gram uyuşturucu,

* 75 uyuşturucu hap ve

uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Trafik denetimleri

Trafikte yapılan kontrollerde 43 bin 532 araç ve 3 bin 510 motosiklet incelendi.

* 2 bin 303 araç ve motosiklet ile 16 sürücüye işlem yapıldı.

* 10 araç trafikten men edildi.

* 789 bin 70 lira trafik cezası uygulandı.

Ekipler ayrıca 622 umuma açık yeri de denetledi.