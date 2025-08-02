'Huzur İstanbul' uygulamasında 830 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nce dün düzenlenen “Huzur İstanbul” uygulamasında, suç ve suçlulara yönelik geniş kapsamlı denetimler yapıldı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen denetim iki aşamada yürütüldü.

Sabit yol uygulaması ve iş yeri denetimleri yapıldı

Uygulamanın ilk aşamasında, saat 20.00-22.00 arasında 212 noktada 1385 personelin katılımıyla sabit yol kontrolleri gerçekleştirildi. Denetimlere ayrıca bir polis helikopteri ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğü’ne bağlı 5 bot da destek verdi.

İkinci aşamada ise saat 22.00-23.59 arasında 1323 personelin katılımıyla umuma açık iş yerleri ve mekanlar denetlendi.

335 binden fazla GBT sorgulaması yapıldı

Toplam 335 bin 512 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Aralarında çeşitli suçlardan aranan 347 şüphelinin de bulunduğu toplam 830 kişi gözaltına alındı.

Silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Denetimlerde şunlar ele geçirildi:

* 23 ruhsatsız tabanca

* 3 tüfek

* 18 kurusıkı tabanca

* 50 fişek

* 1158 gram uyuşturucu madde

*210 adet uyuşturucu hap

Polis ekipleri, 368 umuma açık iş yerini denetledi. 3 yabancı uyruklu kişi hakkında işlem yapıldı.

Trafik denetimlerinde ise:

* 41 bin 845 araç ve

* 3287 motosiklet kontrol edildi.

* 2317 araç ve motosiklet ile 17 sürücüye işlem yapıldı, 12 araç trafikten men edildi.

Toplam ceza 1 milyon lirayı aştı

Trafik kontrolleri sonucunda toplam 1 milyon 5 bin 779 lira para cezası kesildi.