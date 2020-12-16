IATA'dan aşıda öncelik talebi

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) hükümetlerden COVID-19'a karşı aşılama kampanyalarında havacılık sektörü çalışanlarına sağlık sektörü çalışanları ve kırılgan grupların ardından öncelik vermeleri çağrısında bulundu.

IATA CEO'su Alexandre de Juniac, "Havacılık sektörü çalışanlarının aşılama listesinde en tepede olmalarını istemiyoruz, ancak hükümetlerin aşılama planlarını yaparken ulaştırma sektörü çalışanlarını en zaruri olanlar arasında değerlendirmelerini bekliyoruz. COVID-19 aşısı için sevkiyatlar başladı ve yapılan hesaplamalar global dağıtım için 8 bin Boeing 747 nakliye uçağının gereceğini gösteriyor. Lojistik incirinin çalışmasının sağlanması için nitelikli iş gücünün görev başın olmaları ve bu nedenle aşılanmaları gerekiyor" dedi.