İbadi'ye 'Kerkük' yetkisi
Irak parlamentosu tarafından bugün alınan kararla, Başbakan İbadi'ye Kerkük'e asker gönderme yetkisi verildi.
Irak parlamentosu, Başbakan Haydar İbadi'ye Kerkük'e asker gönderme yetkisi verdi.
Irak Parlamentosu'nda milletvekillerine konuşan İbadi, "Referandum iptal edilmeli ve anayasal çerçeve içinde diyalog başlatılmalı" ifadelerini kullandı. İbadi ayrıca Kerkük'ü kastederek Peşmerge'nin tartışmalı bölgelerden çekilmesi çağrısında bulundu.
Irak Bölgesel Kürt Yönetimi (IKBY), havalimanlarının Bağdat yönetimine teslim edilmesi talebini bugün yaptığı açıklama ile reddetmişti. Bağdat, IKBY'nin tartışmalı referandumun ardından sınır ve havaalanları kontrolünü teslim etmesi için 3 gün süre tanımıştı. IKBY'nin Bağdat'ın talebini reddetmesinin gerilimi artırması bekleniyor.
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Kaynak: DHA