ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
21 °C
  • Gündem
  • İbadi'ye 'Kerkük' yetkisi

İbadi'ye 'Kerkük' yetkisi

Irak parlamentosu tarafından bugün alınan kararla, Başbakan İbadi'ye Kerkük'e asker gönderme yetkisi verildi.

İbadi'ye 'Kerkük' yetkisi
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Irak parlamentosu, Başbakan Haydar İbadi'ye Kerkük'e asker gönderme yetkisi verdi.

Irak Parlamentosu'nda milletvekillerine konuşan İbadi, "Referandum iptal edilmeli ve anayasal çerçeve içinde diyalog başlatılmalı" ifadelerini kullandı. İbadi ayrıca Kerkük'ü kastederek Peşmerge'nin tartışmalı bölgelerden çekilmesi çağrısında bulundu.

Irak Bölgesel Kürt Yönetimi (IKBY), havalimanlarının Bağdat yönetimine teslim edilmesi talebini bugün yaptığı açıklama ile reddetmişti. Bağdat, IKBY'nin tartışmalı referandumun ardından sınır ve havaalanları kontrolünü teslim etmesi için 3 gün süre tanımıştı. IKBY'nin Bağdat'ın talebini reddetmesinin gerilimi artırması bekleniyor.


Barzani: Vana Türkiye'nin elinde ama...Barzani: Vana Türkiye'nin elinde ama...

İbadi'den Iraklı Kürt yetkililere 'iptal' çağrısıİbadi'den Iraklı Kürt yetkililere 'iptal' çağrısı

Tüfenkci: Habur'a alternatif kapı için çalışıyoruzTüfenkci: Habur'a alternatif kapı için çalışıyoruz

 

Kaynak: DHA

Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.