KYK burs sonuçlarının açıklanmasının ardından İBB bursuna başvuranlar sonuçları bekliyor. Belediyenin sonuç tarihini paylaşmaması nedeniye aramalar yoğun şekilde devam ediyor. Sosyal medyadan ve arama motorlarından adaylar bilgi almaya çalışıyor. sıkça "İBB 2025 burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak" sorusuna cevap aranıyor.

İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi şu ana dek burs sonuç tarihi ile ilgili bilgi geçmedi. Geçen yıl başvurular 1 Kasım'da sona ermiş sonuçlar 31 Aralık'ta ilan edilmişti. Bu süre tekrar ederse bu yıl sonuçların 16-17 Aralık tarihinde açıklanması bekleniyor.

Genç Üniversiteli Desteği'ne başvuranlar, https://gencuniversiteli.ibb.istanbul, İstanbul Senin uygulaması ve 153 Çözüm Merkezi üzerinden sonuçlara erişebilecek.