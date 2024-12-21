İBB, AKOM'u işaret ederek uyardı: Kuvvetli yağış İstanbul'u esir alacak

Kuvvetli yağışın hafta sonu tüm yurtta etkili olacağı ve vatandaşın tedbirli olması gerektiği uyarılarının ardından Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) da İstanbullular için çağrıda bulundu.

AKOM tarafından yapılan açıklamada, İstanbul genelinde bugün sıcaklıkların beş dereceye kadar düşeceği, pazar gününe kadar da aralıklarla devam edeceğinin altı çizildi.

Yapılan açıklamada, "Gök gürültülü ve kuvvetli yağışlar nedeniyle yaşanabilecek olası olumsuz durumlarda lütfen ALO153 ile iletişime geçiniz" ifadelerine yer verildi ve İstanbullular hava muhalefetine karşı tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.