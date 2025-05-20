İBB Basın Yayın Daire Başkanı Taner Çetin kimdir? Taner Çetin kaç yaşında nereli?

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında bu sabah 3. dalga operasyonu gerçekleşti. İBB Basın Yayın Daire Başkanı Taner Çetin ile birlikte 22 kişi gözaltına alındı. Bu gelişme ile birlikte sıkça "Taner Çetin kimdir" sorusu geliyor.

Taner Çetin kimdir?

1962 yılında Silivri’de doğan Taner Çetin, Konya Mevlana Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun olmuştur. Eğitimini işletme alanında tamamlamış olsa da, mesleki kariyerini kültür ve sanat alanında şekillendirmiştir.

Üniversite eğitiminin ardından uzun yıllar Silivri’de halk oyunları eğitmenliği yapmış, 1990 yılında Silivri Belediyesi bünyesinde kurulan Kültürevi’nde eğitmen olarak görev almıştır. 1992 yılında Kültürevi Müdürü olarak atanmış ve 1996 yılına kadar bu görevini sürdürmüştür.

Taner Çetin’in kariyerinde öne çıkan bir diğer alan ise medyadır. 1992 yılında kurulan Silivri FM’in (daha sonra Marmara FM-TV adını almıştır) kurucuları arasında yer alarak, Silivri’nin ilk özel radyo ve televizyon yayıncılığının hayata geçirilmesinde önemli rol oynamıştır.

2000 yılında Avcılar Belediyesi Kültür Müdürü olarak göreve başlamış ve bu görevini 14 yıl boyunca başarıyla yürütmüştür. 2014 yılında Beylikdüzü Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü olarak atanmış, burada görev yaptığı süre boyunca Beylikdüzü Belediyesi Senfoni Orkestrası’nın kurulmasına öncülük etmiş ve sanatsal faaliyetlerin kurumsallaşmasına katkı sunmuştur.

Ayrıca, 2019 yılında Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı sürecinde gerçekleştirilen 31 Mart ve 23 Haziran seçim organizasyonlarında aktif görev almıştır.

Bu süreçlerin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı görevine atanmış olan Taner Çetin, halen bu görevini sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.