İBB Başkan Vekili Nuri Aslan'dan İBB'ye yönelik 2. gözaltı dalgasına tepki

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürü Şafak Başa ve Ekrem İmamoğlu'nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu'nda aralarında yer aldığı 50 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan da gözaltılara ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

"Aileler üzerinde de ağır travmatik etkiler yarattı"

Gözaltılara tepki gösteren Aslan, sabah erken saatlerde gerçekleştirilen gözaltı işlemlerinin aileler üzerinde de ağır travmatik etkiler yarattığını kaydetti.

"Değerli İstanbullular;

Biliyorsunuz, 19 Mart tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın @ekrem_imamogluve çalışma arkadaşları gözaltına alınmış, ardından bu sabah da belediyemizin çeşitli birimlerinde görev yapan yöneticilerimiz ve uzman kadrolarımız hakkında gözaltı kararları uygulandı.

Şehircilik, altyapı ve afet yönetimi gibi İstanbul için hayati önemdeki alanlarda çalışan ekiplerimizin bu şekilde hedef alınmasından derin bir üzüntü duyuyoruz. Bu arkadaşlarımız görevlerini tamamen yasal çerçevede ve kamu yararı gözeterek yürüten arkadaşlarımızdır.

Bu gelişmeler yalnızca bireysel mağduriyetlere yol açmamakta, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kurumsal işleyişine ve şehir halkına sunulan hizmetlere de zarar vermektedir. Sabah erken saatlerde gerçekleştirilen gözaltı işlemleri, aileler üzerinde de ağır travmatik etkiler yaratmaktadır.

Oysa bu kamu görevlilerinin tümü, çağrıldıklarında ifade vermeye hazır sorumluluk sahibi bireylerdir. Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak gözaltına alınan yöneticilerimizin, ailelerinin yanındayız. Kurum olarak desteğimiz tamdır."

Özellikle İSKİ Genel Müdürümüzün gözaltına alınması dikkat çekici"

İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa ve yardımcılarının gözaltına alınmasının dikkat çekici olduğunu kaydeden Nuri Aslan, Başa ve ekibinin Sazlıdere Barajı'nı korumaya yönelik idari kararları hayata geçirmeye hazırlandıklarını kaydetti:

"Özellikle İSKİ Genel Müdürümüz Sayın Şafak Başa ve ilgili yardımcılarının gözaltına alınması dikkat çekicidir. Bu arkadaşlarımız, İstanbul’un en önemli su kaynaklarından biri olan Sazlıdere Barajı’nı korumaya yönelik idari kararları hayata geçirmeye hazırlanıyorlardı.

Baraj çevresindeki kontrolsüz yapılaşmaya karşı etkin önlemler almak için çalışıyor; gelecekte Sazlıdere’yi tehdit eden projelere karşı şehrin su güvenliğini savunuyorlardı.

Sazlıdere Barajı İstanbul’un bugünü için çok önemli olduğu gibi Kanal İstanbul gibi tartışmalı projelerin hayata geçirilmesi durumunda yok olma riski de taşıyan stratejik bir su kaynağıdır. Bu çabaların sekteye uğratılması, İstanbul’un su hakkı ve çevresel geleceği açısından kaygı verici bir tablo oluşturmaktadır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak, geçmişte olduğu gibi bugün de hukukun üstünlüğüne, demokratik değerlere ve kamu vicdanına bağlı kalmaya özen gösteriyoruz. Tüm yasal haklarımızı kararlılıkla kullanıyor; İstanbul halkı için hizmet üretme görevimizi sürdürüyoruz. Su kaynaklarımızı, yaşam alanlarımızı ve kamu yararını koruma kararlılığımızdan hiçbir güç bizi alıkoyamayacaktır.

Sağduyuyu, hakkaniyeti ve adaleti savunmaya devam edeceğiz. Toplumun tüm kesimlerini bu süreçte hukuk ilkelerine ve ortak vicdana sahip çıkmaya davet ediyor; sürecin şeffaf ve adil biçimde yürütülmesini temenni ediyoruz.

İstanbulluların içi rahat olsun, bizler, tüm yöneticilerimiz, ilçe belediye başkanlarımız ve 92 bin çalışanımızla; İstanbul halkına hizmet etme sorumluluğumuzla işimizin başındayız."