İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu diploma soruşturması için bugün ifade verecek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, üniversite diplomasına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında bugün İstanbul Adliyesi'nde ifade verecek. İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, ifadenin öncesinde bir basın toplantısı düzenleyerek sürece dair açıklamalarda bulundu.

“Yatay geçiş kurallara uygun”

Pehlivan, İmamoğlu’nun Girne Amerikan Üniversitesi’nden yatay geçişinin usulüne uygun olduğunu belirterek, “İlanda belirtilen üç kriter vardı: Başvuru süresi içinde müracaat etmek, tüm derslerden geçmiş olmak ve 60 not ortalamasına sahip olmak. Müvekkilim bu üç kriteri de karşılamaktadır” dedi.

YÖK’e suç duyurusu

Soruşturma dosyasındaki YÖK raporuna da değinen Pehlivan, raporda imzası bulunan yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Pehlivan, “Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs, görevi kötüye kullanma, halkı yanıltıcı bilgi yayma, resmi belgeyi gizleme, resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan ve iftira gibi suçlardan dün itibarıyla başvurumuzu yaptık” ifadelerini kullandı.

Pehlivan ayrıca, 1993 yılında YÖK tarafından tanınan Girne Amerikan Üniversitesi’nden, 1991 ve 1992 yıllarında mezun olan bazı kişilere ilerleyen yıllarda denklik verildiğini savunarak, “Bu örnekler ortadayken, müvekkilime yönelik farklı bir uygulama yapıldığı görülmektedir” dedi.

İmamoğlu bugün ifade verecek

İmamoğlu’nun bugün Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne giderek savcılığa ifade verecek. Sürece ilişkin yeni gelişmelerin önümüzdeki saatler ve günlerde netleşmesi bekleniyor.