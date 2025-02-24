İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, diploma soruşturmasında 5 Mart'ta ifade verecek

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının sahte olduğu iddialarına ilişkin 'resmi belgede sahtecilik' suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahteliği hususunda yapılan ihbarlar kapsamında Yüksek Öğrenim Kurulunca hazırlanan rapor ile ilgili şahsın diplomasının sahteliğine ilişkin tespitlerin yer aldığı rapor üzerine başlanılan soruşturmada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, TCK 204 vd maddelerinde belirtilen suç kapsamında ifadesi alınmak üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza, 26 Şubat 2025 tarihinde ifadesi alınmak üzere çağrı kâğıdı ile davet edilmiştir" ifadeleri yer almıştı.