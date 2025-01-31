İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ifade sonrası açıklama yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında İstanbul Adalet Sarayı'nda ifade verdi. İmamoğlu, ifade sonrası açıklama yaptı.

İBB Başkanı İmamoğlu, "Korkunun neden kaynaklandığını biliyoruz." dedi.

İmamoğlu'nun konuşmasında satır başları:

* Bizleri farklı bir şekilde yorumlamaya çalışanlar var.

* Silivri kapatıp eğitim üstü mü yaparız ona hep birlikte karar veririz. O günler yakın.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı'na yönelik "tehdit" soruşturması

* Bu millet hazır. Ben iki tane konuda burada ifade verdim. Bir tanesi bir panelde Cem Aydın'ın evinde polislerle alınarak ifadeye getiriliyor. Cem Aydın burada adliyenin önünde. Korkusu olur mu bu insanların? Gider ifadesini verir. Neymiş, korkutacaklar?

(İmamoğlu, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın'ın gözaltına alınmasına tepki göstermiş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı'na yönelik açıklamalarda bulunmuştu.)

* Herkese eşit bir adalet sistemini, yargının bağımsızlığını bu ülkeye biz getireceğiz dedim. Biz bunu söylüyoruz. (İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı) Bizi ailesini tehdit etmekle suçluyorlar. Savcılığa ifadeye getiriyorlar.

* Biz bu memlekette bu 16 milyonluk şehirde bir çocuğumuzun bile eşit olmadığında biz yastığa başımızı koyamayız diyerek yola çıkmış bir ahlakın temsilcileriyiz.

* Bir Allah'ın kulunun evladını bile ayırmayacağımızı sadece ben değil, Mansur Başkanımız hepimiz diyoruz. Bunu diyen bize sen, aileyi en kutsalımız olan aileyi, çocuğu tehdit etti diye Ekrem İmamoğlu'nu buraya ifadeye çağırıyorsun. Bu bir şaşkınlık.

Bilirkişi soruşturması

* İkincisi ne? İkincisi bilirkişisi. Artık ismini söylemeyeceğim, herkes tanıyor. Bir bilirkişisi öyle bir bilirkişi ki istatistik kurallarını altüst ediyor. Ekrem İmamoğlu ve çevresinde hangi konu var ise özellikle soruşturmanın başladığı anda ilk bilirkişi olarak çağırılıyor.

* O bilirkişi raporlarıyla dava açılıyor. Şu ana kadar yazdığı her bilirkişi raporu da başka uzman bilirkişiler tarafından tamamen yanlış olduğu tespit ediliyor. Özellikle son Beşiktaş, Esenyurt operasyonunda Esenyurt için tutulan tutanakta orada üç bilirkişinin ismi yazıyorken, diğer ikisinin bilgisi olmadan bir rapor yazıyor, imzalıyor. Tamamen hukuka aykırı.

"İfşa etmeye devam edeceğim"

* Böyle bir evrakta sahteciliğe kadar giden uydurma bir rapor düzenliyor. Bu millete kötülük düşüneni ben ifşa etmeyeceğim de kim edecek? Tabii ki ben ifşa edeceğim. Etmeye devam edeceğim.

* İmzayı atmış bilirkişiye nasıl etkide bulunacağım? Mümkün değil.

"Cumhurbaşkanının dosyaya bakmaya hakkı yok"

* (Cumhurbaşkanına yönelik) Turbun büyüğü ne demektir biliyor musunuz? O dosyalarda gizlilik kararı var, avukatın bile açıp bilgi alamadığı yerde turbun büyüğü heybede demek, ben soruşturma seviyesinde her sayfasını biliyorum demek değil midir? Sayın Cumhurbaşkanının dosyaya bakmaya hakkı var mı? Hakkı yok.

* Bu davanın da geçmişte olduğu gibi savcılığına soyunuyorsun.

* Biz aldatılık diyenlerden usandık. Biz aldatılmayız. Yanlışı yap sonra aldatıldık de. Buna müsade etmeyeceğiz. Aldatıla aldatıla milletin yoksulluk içerisine gömülmesine vesile oldunuz.

* Biz adil bir sistem, yargının bağımsızlığı için mücadeleye devam edeceğiz.

* Bu içten kurtulmanın yolu sandık. Sandık gelecek, bu iktidar gidecek.

* Bu sevgili polis kardeşlerimize vatandaşla karşı karşıya gelmelerini artık bırakın. Emniyet görevini yapsın. Bu polis kardeşlerimizi masum vatandaşlarla karşı karşıya getirip, Milletvekillerinin gözüne gaz çıkmayı bıraksın. Biz polisimizin gider gözünün yaşını siler, ayağının tozunu alırız.

Mansur Yavaş'a söz verdi

İmamoğlu konuşması sırasında, Mansur Yavaş'a teşekkür etti ve ona da söz verdi.

Yavaş "İktidar değiştikten sonra demokrasinin başlangıcı olarak Silivri'yi kapatalım" dedi ve "Yeni bir hayata özgür günlere hep birlikte yol açalım." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu neden ifade verdi?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında bugün sabah saatlerinde İstanbul Adalet Sarayı’nda ifade verdi.

Soruşturmalardan ilki, 20 Ocak tarihinde katıldığı bir programda İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ve ailesiyle ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle başlatıldı. İmamoğlu'na söz konusu soruşturma kapsamında, "tehdit" ve "terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek" suçlamaları yöneltildi.

27 Ocak'ta ikinci soruşturma ise, İmamoğlu’nun bir konuşmasında, kamu davalarında görevli bir bilirkişinin ismini açık şekilde dile getirmesi üzerine başlatıldı. İBB Başkanı İmamoğlu'na "yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs" ve "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlamaları yönetildi.