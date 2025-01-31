İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ifade vermek için İstanbul Adalet Sarayı'nda
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. İlk soruşturma, bir programdaki ifadeleri nedeniyle "tehdit" ve "terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek" suçlamalarını içeriyor. İkinci soruşturma ise kamuya açık şekilde bilirkişi ismi kullanmasıyla "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlaması üzerine başlatıldı. Adliye çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, Mansur Yavaş da dahil birçok partili İmamoğlu'na destek için adliyede...
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında ifade vermek üzere bugün sabah saatlerinde İstanbul Adalet Sarayı’na giriş yaptı.
Soruşturmalardan ilki, 20 Ocak tarihinde katıldığı bir programda İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ve ailesiyle ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle başlatıldı. Bu soruşturma kapsamında İmamoğlu, "tehdit" ve "terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek" suçlamalarıyla karşı karşıya.
27 Ocak'ta başlatılan ikinci soruşturma ise İmamoğlu’nun bir konuşmasında, kamu davalarında görevli bir bilirkişinin ismini açık şekilde dile getirmesi üzerine "yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs" ve "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlamalarını içeriyor.
Adliye önünde yoğunluk
İmamoğlu'nun ifade süreci öncesinde adliye çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Polis ekipleri, meydanda devriye görevi yaparken, çok sayıda zırhlı araç ve TOMA'nın hazır bekletildiği görüldü. C blok civarında ise güvenlik tedbirleri dikkat çekti.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda partili ve vatandaş, İmamoğlu'na destek vermek için adliye önünde toplandı. Partililer, adliye önünde yoğun bir kalabalık oluşturdu. İmamoğlu'nun ifade süreciyle ilgili açıklamaların ilerleyen saatlerde yapılması bekleniyor.