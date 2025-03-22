İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ikinci kez ifade veriyor
Son dakika haberi... İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Kent Uzlaşısı" soruşturması kapsamında ikinci kez ifade veriyor. İmamoğlu, bugün saat 10.00 itibariyle ifade vermeye başladı.
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Vatan Emniyet’te "Kent Uzlaşısı" dosyası kapsamında ikinci kez ifade vermeye başladı.
İlk ifade: 121 sayfa, 6 saat
Dün emniyette verdiği ilk ifadesinde tüm suçlamaları reddeden İmamoğlu'nun 121 sayfadan oluşan ifadesi yaklaşık 6 saat sürmüştü.