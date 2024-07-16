İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'nedenini' anlattı: Sokak hayvanları yasası uygulanamaz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sokak hayvanlarına ilişkin Meclis Başkanlığı'na sunulan yeni yasa teklifini sosyal medya hesabından değerlendirerek, bunun uygulanamayacağını savundu.

İmamoğlu, mevcut yasanın bile tam uygulanadığını, ilgili yönetimler tarafından yeterli sayıda barınak açılmadığı, kısırlaştırma yapılmadığını, personel ve kaynak ayrılmadığını belirterek bakanlıklardan yeterli destek gelmediğini ifade etti.

"Özellikle bazı bölgelerde sahipsiz sokak hayvanları tarafından saldırıya uğrayan vatandaşlarımız olduğu bir gerçektir ancak bu vakaların hangi bölgelerde yoğunlaştığının analizi yapılmadan her yere aynı uygulama dayatılmak istenmektedir" diye yazan İBB başkanı, hayvan ve insan refahının sağlandığı, bu yaşam dengesinin çok başarılı bir şekilde sağlandığı birçok bölge, il ve ilçe bulunduğunu kaydetti.

İmamoğlu yasa teklifine eleştirilerini şöyle sıraladı:

- Sahiplendirme çalışması bugüne kadar yeterince yapılmamıştır. Bu konuda başarılı birçok örnek olmasına rağmen yaygın ve etkili bir teşvik çalışması yapılmamıştır. Yasa tasarısında hedeflenen sürede sokak hayvanlarının barınaklara toplanması hem olanaksızdır hem de bu tarz toplamanın popülasyonu daha da artıracağı bir gerçektir.

- Bazı bölgelerde kedi ve köpek popülasyonunun azaltılması ya da bitirilmesi biyolojik dengeyi bozup başka kemirgen ve vahşi hayvanların çoğalmasına yol açacaktır. Dünyada bunun birçok örneği mevcuttur. İllegal ya da denetimsiz evcil hayvan satışı ve üretimi kontrol altına alınmamıştır. Bu konuda gerekli çalışmaları yapmayan yerel yönetimlere yönelik denetim ve uygulama yapılmamış, gerekli durumlarda bakanlık devreye girmemiştir.

'Büyük bütçe gerekiyor'

- Yeni yasa tasarısının uygulanması için gerekli bütçe mevcut yasanın uygulanması için gerekli bütçeden çok daha büyüktür. En önemlisi de uzun bir tarihsel sürede evcilleştirdiğimiz, yaşamımızın bir parçası olmuş bu canlıların yasa gereği milyonlarcasının uyutulmasının vicdanlarda oluşturacağı derin tahribattır.

Önerilerini sundu

- Çözüm; bu konuda ortak akılla hareket etmek, pratikte başka sorunlara yol açan adımlar yerine uygulanabilir bir yasa hazırlamak. Mevcut yasada tanımlanmış ama bir türlü pratikte uygulanmamış adımları tek tek hayata geçirmektir. Sosyal olarak topluma uyum sağlamış, rehabilitasyonu yapılmış canlıların gönüllüler işbirliği ve desteğiyle alındığı yere bırakılması, takibinin yapılması, kayıt altına alınması, çip takılması, "bakımını yap, aşıla, kısırlaştır ve sahiplendir" yaklaşımı temel olmalıdır. Sorun yaşanan bölgelere özel olarak eğilmek, Bakanlığın da dahil olduğu altyapı, personel ve kaynak ile kültürümüze, geleneklerimize, canlılığımıza, insanlığımıza yakışan pratik uygulamaları hayata geçirmektir.