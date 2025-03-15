İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan ortak basın açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, partisinin Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için 23 Mart’ta gerçekleştirilecek ön seçim öncesinde halk buluşmalarını sürdürüyor. Bugün saat 12.00’de Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu Spor Salonu’nda partililere hitap edecek olan İmamoğlu, toplantı öncesinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile bir araya geldi.

İki başkan görüşme sonrası gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Mansur Yavaş, “Bizler yol arkadaşıyız. Ben kendisine hem ziyareti için teşekkür ediyorum, hem de eğilim yoklamasında kendisine başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu ise "Ankara’ya ayak bastığımda genelde Mansur Başkan’ı ararım, dönem dönem de ziyaret ederim. Bugün de keyifli bir buluşma gerçekleştireceğiz. Ön seçim öncesi örgütlerle bir araya geliyoruz. Burada da 4-5 ili kapsayan bir toplantı yapacağız. Öncesinde Mansur Başkanımıza uğradık, biraz sohbet ettik. O da bize başarı dileklerini iletti. Sonuçta biz birlikteyiz, yol arkadaşıyız. Hedefimiz tek, memleketimizi bu zor süreçten kurtarmaktır" dedi.

Salon tahsis tartışmaları

İmamoğlu’nun Ankara buluşması için salon verilmediği iddialarıyla ilgili konuşan Mansur Yavaş, “Biz artık trol iddialarına cevap vermek istemiyoruz. Ama böyle bir iddia gündeme geldiğinde belgeleriyle açıklama yapıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı 4 Şubat’ta salonun tahsisini istedi. Önerim şu, 500 metre ileride geçerken salona bakın, kimler var, kaç gündür oradalar ve ne zaman çıkıyorlar? Gerçekler ortada. Aramızı bozmak için çaba harcıyorlar ama başarılı olamayacaklar. Ortak hedefimiz, bu iktidarın değişmesidir” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu’nun Ankara’daki programı, partililerle gerçekleştireceği buluşma ile devam edecek.