İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan İsrailli bakan Yisrael Katz’a sert yanıt

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, bugün sosyal medya platformu X hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.

İsrailli bakan, Erdoğan'a sert sözlerle yüklenirken, paylaşımında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu da etiketlemesi dikkat çekti. İsrailli bakanın neden böyle bir paylaşımda İmamoğlu'nu etiketlediği ise merak konusu oldu.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bayrağına ve Cumhurbaşkanı’na hakaret eden bu açıklamanızı size aynen iade ediyorum.



Demokrasiyi ve hukuku, elinde on binlerce çocuğun kanı olan birilerinden öğrenecek değiliz.



Evet, her şey çok güzel olacak. Filistin özgür olduğu zaman. https://t.co/JPDtDaPqNe — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) August 2, 2024

İmamoğlu'ndan jet yanıt

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da yine sosyal medya hesabından bakana aynı tonda yanıt verdi. İBB başkanı, Katz'a 'açıklamasını iade ettiğini' dile getirdi.

İmamoğlu şunları yazdı: “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bayrağına ve Cumhurbaşkanı’na hakaret eden bu açıklamanızı size aynen iade ediyorum. Demokrasiyi ve hukuku, elinde on binlerce çocuğun kanı olan birilerinden öğrenecek değiliz. Evet, her şey çok güzel olacak. Filistin özgür olduğu zaman.”