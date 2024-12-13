İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Şam'ın ihyası ve Suriyelilerin geri dönüşü için destek mesajı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Orta Doğu ve Kuzey Afrika Barış ve İşbirliği Belediye Başkanları Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, ülkelerine gönüllü olarak dönmek isteyen Suriyelilere destek vereceklerini açıkladı.

Eyüpsultan Artİstanbul Feshane’de düzenlenen toplantıda İmamoğlu, İstanbul’un tarihsel ve kültürel mirasına dikkat çekerken, savaş ve göç gibi bölgesel sorunların çözümünde yerel yönetimlere büyük sorumluluk düştüğünü söyledi.

"Suriyelilere destek vermeye hazırız"

İmamoğlu, Suriye’de barışın sağlanmasıyla ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilere eğitim, belediyecilik ve zanaatkarlık alanlarında destek sunacaklarını belirtti. Geri dönüş sürecinde İBB Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları’ndan (İSMEK) yararlanılabileceğini ifade eden İmamoğlu, kardeş şehir Şam’la ortak eylem planları hazırlanabileceğini ifade etti.

İmamoğlu, "Bu çerçevede; kapsayıcılık, kalkınma ve refah ilkeleri üzerine oturan 'İstanbul Modeli'nin birikiminin ve geliştirdiğimiz pek çok 'dayanışma belediyeciliği' uygulamasının, bölgedeki büyük şehirlere ilham kaynağı olabileceğini biliyorum ve düşünüyorum. İBB olarak, afet ve acil durum sonrası müdahaleler konusundaki tecrübemizi dahil olmak üzere, her türlü bilgi birikimimizi paylaşmaya hazırız" dedi.

Uluslararası imar fonu çağrısı

Bölgedeki savaş mağduru kentler için uluslararası toplumdan güçlü bir imar fonu oluşturulması çağrısında bulunan İmamoğlu, bu fon sayesinde Suriyelilerin onurlu bir şekilde evlerine dönebileceğini söyledi.