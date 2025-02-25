İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun avukatlarından 'sahte diploma' açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının sahte olduğuna yönelik iddialar üzerine "resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla soruşturma başlatılmasının ardından, avukatları İBB binasında bir basın toplantısı düzenledi.

Avukatlar, İmamoğlu’nun İstanbul Üniversitesi’ne yatay geçiş sürecinin tamamen yasal olduğunu vurgulayarak, iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Basın toplantısında konuşan İmamoğlu’nun avukatlarından Prof. Dr. Adem Sözüer, sürecin dönemin mevzuatına uygun olarak gerçekleştiğini ifade etti.

Sözüer, “O zamanki yönetmeliklere göre yatay geçiş mümkün. Komisyonlar kararı vermiş, not ortalaması uygun, ilan açılmış ve kendisi başvurmuş. Derslerini tamamlayarak mezun olmuş. Burada nasıl bir suç unsuru var?” dedi.

Avukat Mehmet Pehlivan ise sürecin 2019’dan bu yana siyasi amaçlarla gündeme getirildiğini vurgulayarak, şu bilgileri paylaştı:

"Sayın Ekrem İmamoğlu, 1988’de Girne Amerikan Üniversitesi İngilizce İşletme bölümüne kaydoldu. 1990 yılında, Milliyet gazetesinde yayımlanan yatay geçiş ilanı üzerine İstanbul Üniversitesi’ne başvurdu. O dönemin şartlarına göre başvuran öğrencilerin tüm derslerden geçmiş olması ve en az 60 not ortalamasına sahip olması gerekiyordu. Sayın İmamoğlu’nun not ortalaması 62,5’ti. Üniversite bünyesinde oluşturulan yatay geçiş komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucu, İstanbul Üniversitesi yönetim kurulu 12 Eylül 1990 tarihinde başvuruyu onayladı ve Sayın İmamoğlu 2 Ekim 1990'da İstanbul Üniversitesi'ne kayıt yaptırarak ikinci sınıftan eğitimine devam etti."