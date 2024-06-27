İBB Başkanı İmamoğlu: Ekonomi daha önemli

Nagihan KALSIN

İstanbul Büyükşehir Bele­diye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Bele­diyeler Birliği’nde (TBB) dü­zenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliği lansman son­rası basın mensuplarının so­rularını yanıtladı.

İmamoğlu CHP Eski Genel Başkanı Ke­mal Kılıçdaoğlu ile yemek ran­devusunun olup olmayacağı­na yönelik soruya “Biz önce­ki dönem genel başkanımızla buluşuruz, buluşacağız, bu­gün olur, bir hafta sonra olur. Zaten benzer şeyleri kendile­ri de ifade etti, ben de söyle­miştim.

Bunun böyle bir ola­ya dönüşmesi gerçekten ben­ce Cumhuriyet Halk Partisi camiasını, örgütünü rahatsız ediyor. Bizim böyle bir derdi­miz yok. Bence gerçekten me­rak edilmesi gereken, bizim buluşacağımız yemek değil de vatandaşlarımızın, toplumu­muzun yemeklerinde neleri yiyemedikleri konusu. Eko­nomi ve başka hususlar daha önemli diye düşünüyorum” cevabını verdi.

İçişleri Baka­nı Ali Yerlikaya'nın sığınma­cılarla ilgili açıklamalarına değinen İmamoğlu, bu konuda belediyelere bilgi verilmesini istedi. İmamoğlu, "Bizim veya diğer belediyelerin hiçbir şe­kilde verilerle ilgili bir bilgiye sahip olmadığını, bilgilendi­rilmediğimizi, şeffaflığın sıfır derecesinde olduğunu ifade etmek istiyorum. Niye mille­timizin bu kadar kafası karı­şık? Yani öyle rakamlar var ki 10 milyondan bile bahsedili­yor Türkiye'nin genelinde. Ve bunlar insanlarımızı huzur­suz ediyor” diye konuştu.

“Şeffaflıkla ele alınması gerekli”

Sığınmacılarla ilgili meselenin şeffaflıkla ele alınması gerektiğini belirten İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Suyunu veren biz, gazını veren biz, çöpünü toplayan biz ama verilerle ilgili tek bir bilgi edinmeyen biz. Bu konuda yapılan hiçbir toplantıya valilikler nezdinde davet edilmeyen biz. Neyi kimden saklıyorsunuz? Şeffaf olsunlar. Bu mesele önemli bir meseledir” dedi.