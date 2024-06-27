İBB Başkanı İmamoğlu: Ekonomi daha önemli
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,“Bence gerçekten merak edilmesi gereken, bizim buluşacağımız yemek değil de vatandaşlarımızın, toplumumuzun yemeklerinde neleri yiyemedikleri konusu. Ekonomi ve başka hususlar daha önemli diye düşünüyorum ” dedi.
Nagihan KALSIN
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği’nde (TBB) düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliği lansman sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
İmamoğlu CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaoğlu ile yemek randevusunun olup olmayacağına yönelik soruya “Biz önceki dönem genel başkanımızla buluşuruz, buluşacağız, bugün olur, bir hafta sonra olur. Zaten benzer şeyleri kendileri de ifade etti, ben de söylemiştim.
Bunun böyle bir olaya dönüşmesi gerçekten bence Cumhuriyet Halk Partisi camiasını, örgütünü rahatsız ediyor. Bizim böyle bir derdimiz yok. Bence gerçekten merak edilmesi gereken, bizim buluşacağımız yemek değil de vatandaşlarımızın, toplumumuzun yemeklerinde neleri yiyemedikleri konusu. Ekonomi ve başka hususlar daha önemli diye düşünüyorum” cevabını verdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sığınmacılarla ilgili açıklamalarına değinen İmamoğlu, bu konuda belediyelere bilgi verilmesini istedi. İmamoğlu, "Bizim veya diğer belediyelerin hiçbir şekilde verilerle ilgili bir bilgiye sahip olmadığını, bilgilendirilmediğimizi, şeffaflığın sıfır derecesinde olduğunu ifade etmek istiyorum. Niye milletimizin bu kadar kafası karışık? Yani öyle rakamlar var ki 10 milyondan bile bahsediliyor Türkiye'nin genelinde. Ve bunlar insanlarımızı huzursuz ediyor” diye konuştu.
“Şeffaflıkla ele alınması gerekli”
Sığınmacılarla ilgili meselenin şeffaflıkla ele alınması gerektiğini belirten İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Suyunu veren biz, gazını veren biz, çöpünü toplayan biz ama verilerle ilgili tek bir bilgi edinmeyen biz. Bu konuda yapılan hiçbir toplantıya valilikler nezdinde davet edilmeyen biz. Neyi kimden saklıyorsunuz? Şeffaf olsunlar. Bu mesele önemli bir meseledir” dedi.