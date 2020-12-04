İBB Başkanı İmamoğlu: Gelirlerle raylı toplu taşıma projeleri finanse edilecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentin altyapı projelerini finanse etmek için farklı finansman yöntemlerini deneyeceklerini, ayrıca bu hafta yapılan ilk uluslararası borçlanmanın ardından başka uluslararası borçlanmaların da yapılabileceğini söyledi.

Geçen sene İstanbul'da belediye başkanlığının CHP'ye geçtiği seçimlerin ardından kamu bankalarının İBB'ye kredi vermediğini söyleyen İmamoğlu, yurt dışından borçlanma yapmak zorunda kaldıklarını ifade etti.

İBB bu hafta ilk defa uluslararası piyasalara dolar cinsi tahvil ihraç ederek 5 yıl vade ile 580 milyon dolar borçlandı. Tahvil ihracına 2.4 milyar doların üzerinde talep geldi. İhraç gelirleri raylı toplu taşıma projelerini finanse etmek için kullanılacak.

İmamoğlu düzenlenen basın toplantısında tekrar tahvil ihracına çıkabileceklerine işaret ederek, "(Alt yapı) projelerimizi finanse etmek için farklı finansal araçları kullanmayı düşünüyoruz, bono ihracı yöntemiyle bazı ekstra çalışmalarımız olacak." dedi.

İmamoğlu ayrıca, 2019 yılındaki yerel seçimlerden sonra İBB'nin kamu bankalarında olan yüz milyonlarca lira büyüklükteki kredi limitinin bankalar tarafından belediyeye kullandırılmadığını ifade ederek, "Yoksa biz yurt dışı finansman meraklısı olmak istemeyiz." dedi.

Belediyeler gelirlerinin ağırlıklı kısmını merkezi yönetimden sağlıyorlar. İmamoğlu'nun verdiği bilgiye göre İstanbul ilk defa yurtdışı piyasalardan teminatsız tahvil ihracı yoluyla doğrudan borçlanma yaptı.