İBB Başkanı İmamoğlu, hakim karşısına çıkıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kamu görevlisine hakaret iddiasıyla yargılandığı ve savcının dört yıla kadar hapis cezası istediği davanın duruşması bugün yapılacak.

İptal edilen 2019 seçimlerinden sonra yaptığı bir konuşmada kamu görevlisine hakaret etmekle suçlanan İmamoğlu'nun haziran ve eylülde yapılması gereken duruşmaları ertelenmişti.

İmamoğlu'nun avukatı Kerem Polat, mahkemenin bugünkü duruşmada karar almasını beklemediğini ifade ederek, "Normal koşullarda bir karar çıkmasını beklemiyorum çünkü tanıklarımız dinlenecek, tamamlanması gereken usuli işlemler var. Onların değerlendirilmesi yapılacak, beyanlar sunulacak" dedi.

İddianamede, Ekrem İmamoğlu'nun o dönem YSK Başkanı olan Sadi Güven ile 10 YSK üyesine yönelik "kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen hakaret" suçunu işlediği iddiasıyla bir yıl üç ay 15 günden dört yıl bir aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.

Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılacak duruşma saat 11.00'de başlayacak.