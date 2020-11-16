İBB Başkanı İmamoğlu hakkında soruşturma açıldı

Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın programına konuk olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, Kanal İstanbul'a karşı çıktığı için soruşturma açıldığını açıkladı.

Akşener açıklamasında, "Sayın İmamoğlu'na yönelik bir soruşturma açılmış. Niye biliyor musunuz? Kanal İstanbul'a karşı çıktığı için. Sayın İmamoğlu devlet projesine karşı çıktığından, devlete karşı durma ve bölücülükle suçlanıyor." ifadelerini kullandı.

Akşener'in sözlerinin ardından İBB Sözcüsü Murat Ongun sosyal medyadan soruşturmanın doğru olduğunu belirterek şunları kaydetti: "İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener’in bugün FOX TV’de yaptığı, İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu hakkında açılan Kanal İstanbul soruşturması açıklaması doğrudur. T.C. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından Sayın Ekrem İmamoğlu hakkında 'Ya Kanal Ya İstanbul' 'Kanal İstanbul’a Kimin İhtiyacı Var' afişleri ile ilgili olarak inceleme başlatıldığı tebliğ edilmiştir. Bu inceleme kapsamında afişlerin Anayasa'nın 104., 123. ve 127. maddelerinde belirtilen "İdarenin bütünlüğü ilkesine ve devlet politikasına kamu kaynağı kullanılarak muhalefet edilmesinin mümkün olmadığı" iddialarıyla yazılı ifadesinin 7 gün içinde verilmesi istenilmiştir.”

İYİ Parti Genel Başkanı Sayın @meral_aksener’in bugün FOX TV’de yaptığı, İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu hakkında açılan Kanal İstanbul soruşturması açıklaması doğrudur. — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) November 16, 2020

Bakanlıktan açıklama

Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İfade talep yazısında Sayın Ekrem İmamoğlu'nun Kanal İstanbul Projesi'ne kişisel olarak karşı çıkması sorgulanmadığı gibi bölücülük suçlaması da bulunmamaktadır." denildi.