İBB Başkanı İmamoğlu ile birlikte diploması iptal edilen Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı kimdir?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte üniversite diploması iptal edilen isimler arasında yer alan Prof. Dr. Aylin Ataay Saybaşılı bugün görev yaptığı üniversitede öğrencilerin desteğiyle karşılandı. Görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı merak konusu oldu.

Naciye Aylin Ataay Saybaşılı, 1989’da Galatasaray Lisesi'nden mezun oldu.

Saybaşılı, üniversite eğitimi sırasında 1990’da İstanbul Üniversitesi (İÜ) İşletme Bölümü’ne yatay geçiş yaptı.

Lisans ve yüksek lisans eğitimini İ.Ü. İşletme Fakültesi'nde yaptı. Doktora çalışmalarını, İ.Ü. İşletme Fakültesi'nde ve Fransa'da Sorbonne Üniversitesi'nde tamamladı.

2018 yılında profesörlük alan Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı, Galatasaray Üniversitesi'nde İşletme Bölüm Başkanı olarak akademik kariyerini sürdürüyordu.

Galatasaray Üniversitesi Akademik Veri Yönetim Sistemine göre; Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı’nın 50 yayını bulunuyor.

Mevzuata aykırı geçiş nedeniyle iptal

İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu, 38 kişinin 1990’da İstanbul Üniversitesi’ne yaptıkları yatay geçişin "Yükseköğretim Kurulu kararlarına ve mevzuatın aradığı şartlara aykırı olduğuna” karar verdi.

Kurul, Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı dahil mezun olan 28 kişinin ise üniversite diplomalarını iptal etti.

İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu'nun diploma iptaline ilişkin aldığı kararda yargı yolu açık. Diploması iptal edilen Ekrem İmamoğlu dahil pek çok ismin karara itiraz etmesi bekleniyor.