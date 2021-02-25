İBB Başkanı İmamoğlu: İstanbul'la inatlaşılmaz

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin İstanbul il kongresinde Kanal İstanbul ile ilgili yaptığı konuşmayı değerlendirdi.

İmamoğlu, "Gündem değiştirme çabası... İnadına diye bir şey olmaz. Belki birileri unuttu ama unutmamızın mümkün olmayacağı bir acı var ortada. Gara'da şehitlerimiz oldu. 6-7 yıl PKK terör örgütlerinin elinde tutulan polisimiz, askerimiz şehit edildi. Bütün aileleri tek tek aradım. Hepsiyle görüştüm. Birebir ziyaret ettiğim aileler de oldu. öncelikle Allah'tan rahmet diliyorum. Acıları çok büyük. Birilerinin müjde açıklaması, daha sonra niçin 'başarısız olduk' açıklamasına döndünün henüz milletin vicdanında cevabı verilmedi. Böylesi acı bir olayı unutturmak, başka gündemlerle süreci alabora etme çabası bu. Kesinlikle ve kesinlikle insanların bugünlerde yaşadığı o acının dışında bir gündeme taşıma çabası. Ben buna alet olmayacağım. İstanbul'da kanalmış, vesaireymiş, başka gündemler yaratmak... Halbuki bugün şehitlerimizin acısı var, daha başka gündemler var... Yoksulluk var, işsizlik var. Türkiye tarihinde ilk defa insanlar ekmek kuyruğuna giriyor. Pandemi ile mücadele var, insanlar can mücadelesi veriyor. Bunlar varken beni açıkçası, tıka basa dolu kongre sahalarında söylenenler, bu şekilde gündem dışı akılla söylenenler ilgilendirmiyor." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu açıklamasına şöyle devam etti: "İstanbul'un gündemi başka. İstanbul'la inatlaşmayı hala kendisine marifet görenlere ben 23 Haziran'ı hatırlatıyorum. İstanbul'la inatlaşılmaz. İstanbul bir şeyi kanıtlamıştır, İstanbul birden büyüktür."