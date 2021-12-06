İBB Başkanı İmamoğlu: İşte gerçek enflasyon

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) son bir yılda İstanbul’daki fiyat artışlarını gösteren tablolarını paylaştı. İmamoğlu, paylaşımına, “Genel Başkan’ımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, TÜİK’in gerçek enflasyon rakamlarını milletten gizlediğini gözler önüne serdi. İşte planlama ajansımızın verilerine göre İstanbul’daki gerçek enflasyon.” notunu düştü.

Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, TÜİK’in gerçek enflasyon rakamlarını milletten gizlediğini gözler önüne serdi.



İşte planlama ajansımızın verilerine göre, İstanbul’daki gerçek enflasyon! https://t.co/zL5ATM5wyD — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) December 5, 2021

İPA: İstanbul'da yaşam maliyeti 1 yılda yüzde 50,18 arttı

İmamoğlu’nun paylaştığı tablolarda, piyasa araştırması için 321 ürün fiyatının 3 bin farklı noktadan toplandığını belirtti. Araştırmaya hangi ürünlerin dahil edileceğinin ise 2020 yılında bin 600 hane ile yapılan mülakatlardan çıkan sonuç doğrultusunda belirlendiği belirtildi.

İPA’nın araştırmasında, İstanbul’daki yaşam maliyetinin bir yılda yüzde 50,18 arttığı kaydedildi. Bir yıl içerisinde konut kiralarının yüzde 71,43, ayçiçeği yağının yüzde 137,59, buğday ununun yüzde 109,14, LPG’nin yüzde 102,72, tuvalet kağıdının yüzde 90,75, toz şekerin yüzde 90,71, yumurtanın yüzde 40,21 zamlandığı belirtildi.