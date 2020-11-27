İBB Başkanı İmamoğlu: Kanal İstanbul’un sonu gelmiştir

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İzmit Belediyesi, KİPTAŞ ile, ‘Afet Odaklı Sosyal Konut’ projesi başlattı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, projenin gerçekleştirileceği Arızlı Mahallesi’nde İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile bir araya geldi.

İmamoğlu daha sonra İzmit Belediyesi Meclis Salonu’nda projeyle ilgili görüşlerini aktardı. İmamoğlu, projenin detaylarını soran gazetecilere, “Teknik detayları, arkadaşlarım, aralıkta sizinle her yönüyle paylaşacak. Ama şu bir gerçek: Kesinlikle çağdaş bir konut anlayışına sahip. İnsanların yaşam koşullarını en kaliteli hale getirecek, çevreye duyarlı, tasarım gücü yüksek, kenti sıradanlaştırmayan, tam aksine zenginleştiren ve insanlara, ‘Bu evde mutlu olurum’ hissini kazandıran bir tasarım ile İzmit’te bir proje yükseltmek istiyoruz. Sadece İzmit için değil, KİPTAŞ’ın yeni dönemindeki bütün yapı karakterlerine bunları yansıtacağız. Elbette ki depreme dayanıklı; bu yönüyle de örnek olması önemli bizim açımızdan.” yanıtını verdi.

İmamoğlu, bir gazetecinin, “Birincisi; fiyat ne olacak, asgari ücret gözetilecek mi? İkincisi; AK Parti Kocaeli temsilcileri, projeyle ilgili, ‘Ekrem İmamoğlu’nun gönlü olsun diye bu proje yapılıyor’ diyorlar. Bununla ilgili cevabınız olacak mı? Üçüncüsü; bugün Cumhurbaşkanımız bir açıklama yaptı ve ‘Kanal İstanbul projesinde sona gelindi. Uluslararası ihaleye çıkacağız’ dedi. İBB Başkanı’sınız; ne düşünüyorsunuz?” sorularına şu yanıtları verdi:

“Açıklamayı yolda okudum. Çok net ifade edeyim ki; ‘son’ tanımı doğru. Kanal İstanbul’un sonu gelmiştir. Çünkü, yapılmayacaktır. Vatandaşımızın nezdinde de sonu gelmiştir, dünyanın itibarlı finans kuruluşlarının, itibarlı yapı firmalarının nezdinde de sonu gelmiş bir projedir. Biz, onun proje olarak sonunun gelmesini istiyoruz. Niçin? Çünkü İstanbul’un sonu gelmesin diye, İstanbul’un geleceği kurtulsun diye. Bu yöndeki faaliyetlerimiz devam edecek. Benim gönlümün olması için İzmit’te 150 konut yapılıyorsa, keşke gücümüz olsa da her ay gönlüm gelse, ha bire İzmit’e konut yapılsa. Bence, AK Partili kardeşlerimiz de buraya yaptığımız bu hizmetten mutlu oldukları için, sevinçten ne diyeceğini şaşırmışlar. Ama güzel bir tanım olmuş. İnşallah, bol bol gönlümüz olur İzmit’te. Asgari ücret konusu bizim için önemli. Kesinlikle asgari ücrete dayalı bir taksitlendirmeyi, arkadaşlarım her sosyal konut projesinde çalışıyorlar. Umut ediyorum ki; burada da o limitleri zorlayarak, asgari ücret rakamıyla ödenebilecek kadar bir taksitlendirme modelini de arkadaşlarım zorluyorlar, çalışıyorlar.”