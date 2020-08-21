İBB Başkanı İmamoğlu: Milletimizin refahını artırmasını temenni ediyorum
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, "Bulunan doğalgaz rezervinin milletimizin refahını ve ülkemizin gücünü artırmasını temenni ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfine ilişkin değerlendirmede bulundu.
İBB Başkanı İmamoğlu, “Bulunan doğalgaz rezervinin milletimizin refahını ve ülkemizin gücünü artırmasını temenni ediyorum. Denizlerimizde ailelerinden uzakta aylar boyunca fedakarca çalışan Fatih Sondaj Gemisi'nin tüm mürettabatına da şükranlarımı sunuyorum” açıklamasında bulundu.
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