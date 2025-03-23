İBB Başkanı İmamoğlu, Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne götürüldü
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu, Resul Emrah Şahan ve Mehmet Murat Çalık'ın Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildiğini açıkladı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik "yolsuzluk" ve "terör" iddiasına yönelik soruşturma kapsamında sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklanmalarına karar verilen 48 şüphelinin İstanbul Adalet Sarayı'ndaki işlemleri tamamlandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada haklarında tutuklama kararı verilen Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildiği kaydedildi.
"Kurban olurum size"
Cezaevine doğru yola çıkan İmamoğlu, bir çocuğun kendisi için çizdiği resmi paylaşarak "Kurban olurum size" ifadesini kullandı.