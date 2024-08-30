İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a 'Atatürk' tepkisi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda cuma hutbesinde Mustafa Kemal Atatürk'e yer verilmemesine tepki gösterdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, cuma namazı çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Cuma hutbesinde Atatürk'ün adının anılmadığını ifade İmamoğlu, ''Bu insanlar 1912 ve 1922 yılları arasında 10 yıl savaştı. Yüzyıllardır gerileyen, toprakları işgal edilen bir millet, devlet ilk defa dur dedi. Dur diyen o komutan Mustafa Kemal Atatürk. Kim için dedi? Bu millet için. Bu milletin yaşamı, inancı, kültürü, camisi, ezanı için'' ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı eleştiren İmamoğlu, "Diyanet İşleri Başkanı bu milletin milli ve manevi duygularını taşıyan bir insan değil. Siyaset yapıyor, birilerine yaranıyor. Kime yarandığını da bilmiyorum. Allah onu ıslah etsin" dedi.